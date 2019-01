Probabili formazioni/ Roma Torino: diretta tv e orario, infermeria piena per Di Francesco (Serie A)

Dopo le fatiche della Coppa Italia, ecco che il Campionato della Serie A torna sotto ai riflettori: domani sarà la volta di Roma-Torino, il cui fischio d’inizio è stato previsto per le ore 15.00, nella 20^ giornata di Campionato. In attesa di scoprire le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Torino, vediamo bene che per Di Francesco è subito emergenza in infermeria. Nonostante la lunga sosta infatti il tecnico di Trigoria domani non si presenterà di fronte al proprio pubblico dell’Olimpico a ranghi completi: anzi saranno parecchi gli assenti e l’ultimo è stato poi Diego Perotti. L’argentino sta vivendo proprio un’annata nera: appena di ritorno dall’ennesimo infortunio infatti l’attaccante ha rimediato un problema al polpaccio durante il riscaldamento pre partita di Coppa con l’Entella. Anche Mazzarri però dovrà risolvere qualche problemino relativo alle assenze: Meite e Izzo infatti sono stati fermati dal giudice sportivo per questo turno di campionato. Andiamo quindi a scoprire le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Torino è un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 252, e ovviamente tutti i clienti Sky potranno usufruire senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (se ne possono collegare fino a due) grazie all’applicazione Sky Go, inclusa nel pacchetto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come nunciato prima, anche in vista della partita di campionato di domani, per disegnare le probabili formazioni di Roma Torino, Di Francesco dovrà fare i conti con gli infortuni. Ecco che già in difesa il rientrante Manolas dovrà per forza stringere i denti: in Coppa si è fermato Juan Jesus (proprio come Perotti). Con il difensore greco, nome caldo di mercato vedremo quindi Fazio, mentre toccherà a Florenzi e Kolarov agire ai lati, mentre Olsen si occuperà della porta giallorossa. Pr quanto riguarda la mediana vediamo che dovrebbero essere Cristante e Pellegrini i titolari: di fronte a loro sulla trequarti si giocano la maglia Zaniolo (tenuto a riposto durante la Coppa Italia) e Pastore, di ritorno dall’infortunio. Sono poi diversi i dubbi che si accedono in attacco, e se Under pare confermato dl primo minuto, El Sharaawy e Kluivert si giocano la maglia viste le dubbie condizioni del Faraone. Altro dilemma quello sulla prima punta: scommettere su Dzeko o sfruttare il momento magico di Schick?

LE SCELTE DI MAZZARRI

Anche Mazzarri come abbiamo detto dovrà fare attenzione a qualche assenza: di fatto però il tecnico dovrà fare pochi accorgimenti rispetto al 3-5-2 visto in questi ultimi appuntamenti. Primo titolare per le probabili formazioni di Roma Torino sarà Sigiru, confermato in porta: di fronte al portiere granata vi sarà quindi spazio dal primo minuto per Bremer, N’Koulou e Djidji: mosse quasi obbligate visto che Izzo dovrà rimanere in tribuna domani. Per l’ampio reparto

a 5 della mediana si accedono diversi ballottaggi: le maglie da titolari dovrebbero però cadere sulle spalle di Baselli, Rincon e Lulic, mentre ai lati esterni agiranno Aina e Ansaldi, benché De Silvestri rimanga una valida alternativa dal primo minuto. Pochi i dubbi di Mazzarri per l’attacco a due punte: partiranno ancora una volta dal primo minuto Belotti e Iago Falque, benchè i due siano rimasti a secco durante la partita di Coppa contro la Fiorentina.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen, 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 4 Cristante, 7 Pellegrini; 34 Kluivert, 22 Zaniolo, 17 Under; 14 Schick. All. Di Francesco

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu, 36 Bremer, 33 N’Koulou, 30 Djidji; 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 7 Lulic, 15 Ansaldi; 9 Belotti, 14 Iago Falque All. Mazzarri



