Australian Open 2019/ Diretta Federer Tsitsipas, Nadal Berdych streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Si torna in campo per gli Australian Open 2019: nella notte italiana di domenica 20 gennaio, con inizio come di consueto alla 1:00 e fino a mezzogiorno inoltrato, vivremo in diretta la prima metà delle partite per gli ottavi di finale dello Slam di tennis che di fatto dà il via alla nuova stagione. Al Melbourne Park iniziano a diminuire il numero di match quotidiani, ma il tabellone si fa più interessante perché le sfide sono sempre più stuzzicanti. Il piatto forte della domenica di mezzo degli Australian Open 2019 saranno, per l’ennesima volta nella loro carriera, gli eterni Roger Federer e Rafa Nadal. Lo svizzero e lo spagnolo sono stati inseriti nella stessa parte del tabellone di questi Australian Open (si affronteranno eventualmente in semifinale) e dunque vanno in campo lo stesso giorno: in questi ottavi di finale, Federer è atteso a uno scontro generazionale con il greco Stefanos Tsitsipas, uno degli astri nascenti del circuito Atp, che ha ben 17 anni in meno rispetto a Re Roger; più tradizionale il nome dell’avversario di Nadal, cioè il ceco Tomas Berdych. Rivale ostico, ma che in genere non crea problemi a Nadal; potrebbe rischiare di più Federer, che verificherà il livello attuale di uno dei grandi talenti per il futuro del tennis mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Nella diretta degli Australian Open 2019 per questa notte avremo naturalmente partite molto interessanti anche nel tabellone femminile. Venerdì Maria Sharapova ha eliminato Caroline Wozniacki in un match di lusso che è arrivato troppo presto a causa dell’infelice posizione in classifica della russa, che però adesso si candida a diventare la mina vagante del torneo femminile a Melbourne. Sulla carta, per Sharapova dovrebbero essere più facili gli ottavi piuttosto che il turno precedente: superata Wozniacki, adesso l’ostacolo si chiama Ashleigh Barty, tennista di buon livello e anche padrona di casa in Australia, ma di certo non all’altezza della danese. Tornando al torneo maschile, possiamo spendere anche qualche parola per il confronto tra Grigor Dimitrov e Frances Tiafoe, che due giorni fa ha eliminato il nostro Andreas Seppi: il bulgaro classe 1991 fa parte di quella generazione di mezzo che è stata schiacciata dai fenomeni degli anni Ottanta, l’americano emergente classe 1998 fa invece parte dei nomi più attesi per il futuro, ma saprà essere subito protagonista?



