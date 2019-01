Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Cristiano Ronaldo, leader dei bomber (20^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A al termine del girone d’andata vede come capocannoniere Cristiano Ronaldo, che ha conquistato il primato proprio nell’ultimo turno prima della pausa grazie alla doppietta rifilata alla Sampdoria dal portoghese. Così, dopo la prima metà del campionato di Serie A, è proprio l’uomo più atteso a guardare tutti dall’alto al basso: CR7 ha avuto bisogno di alcune giornate per ingranare la marcia giusta nel calcio italiano, ma poi ha cominciato a segnare con impressionante regolarità, facendo anzi meglio in Serie A piuttosto che in Champions League, palcoscenico sul quale ha trovato gloria soprattutto Paulo Dybala. Comunque Cristiano Ronaldo capocannoniere è una notizia interessante, vedremo se il numero 7 portoghese saprà dominare fino alla fine la classifica marcatori, anche se probabilmente i numeri non toccheranno i vertici pazzeschi spesso toccati da CR7 nella Liga – fino al culmine di 48 gol nel 2014-2015.

GLI INSEGUITORI DEL CAPOCANNONIERE

Nella classifica marcatori di Serie A, alle spalle del capocannoniere Cristiano Ronaldo, troviamo gli uomini di punta delle due squadre di Genova, Krzysztof Piatek a quota 13 gol per il Genoa e poi Fabio Quagliarella della Sampdoria, in terza posizione grazie ai suoi 12 gol. Le similitudini tra Piatek e Quagliarella di fatto finiscono qui, perché per il resto i due bomber della Lanterna sono molto diversi, sia per età sia per caratteristiche tecniche. Comunque sono due nomi di spicco, per il Genoa è un vero peccato l’assenza per squalifica di Piatek nel posticipo che lunedì vedrà il Grifone sfidare il Milan, mentre in casa Sampdoria ci si augura che la sosta e l’intoppo fisico subito in Coppa Italia contro il Milan non rallentino la marcia di Quagliarella, davvero straordinario negli scorsi mesi. Una strana coppia genovese all’inseguimento di Cristiano Ronaldo: riusciranno a buttare giù CR7 dal trono dei marcatori?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

14 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

13 gol: Piatek (Genoa)

12 gol: Quagliarella (Sampdoria)

10 gol: Zapata (Atalanta), Immobile (Lazio), Milik (Napoli)

9 gol: Caputo (Empoli), Icardi (Inter)

8 gol: Mandzukic (Juventus), Mertens (Napoli)



© RIPRODUZIONE RISERVATA