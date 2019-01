Consigli Fantacalcio Serie A/ Che formazione schierare? Le dritte per la 20^ giornata

Torna sotto ai riflettori il primo campionato italiano e con lui anche i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A: chi sono i giocatori da schierare in questa 20^ giornata, la prima del turno di ritorno? Andiamo quindi scoprire partita per partita, chi saranno i protagonisti, i giocatori su cui puntare per il Fantacalcio di Serie A. Ecco quindi che la 20^ giornata di campionato partirà con la sfida tra Roma e Torino: qua ovviamente sarà da tenere in panchina Juan Jesus visto l’infortuno rimediato al menisco, mentre suggeriamo di schierare Dijdij, viste anche le ottime valutazioni ricevute prima della sosta. A seguire come anticipo del sabato vi sarà poi il match tra Udinese e Parma, alle ore 18.00: seguendo i nosti consigli per il fantacalcio di Serie A mettiamo sotto ai riflettori Larsen e Deiola: occhio però che non ci attendiamo una grade prova da parte di Biabiany e Gagliolo. Occhi puntati poi sulla partita serale tra Inter e Sassuolo: Icardi si comporta sempre bene come pure Handanovic, sicuro protagonista contro l’attacco neroverde (benché ultimamente Boateng e Matri non si stiano rivelando troppo efficaci).

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Ben più ricco come possiamo ben immaginare è il programma domenicale per il 20^ turno di campionato: ecco chi sono i giocatori su cui puntare. Per il lunch match Frosinone-Atalanta scegliamo di consigliare caldamente oltre che Berisha (che ha ormai scalzato Gollini) anche Ilicic e il Papu Gomez: sarà difficile per i canarini controbattere alla Dea. Proseguendo con il calendario ecco che per la sfida tra Fiorentina e Sampdoria delle ore 15.00 secondo noi i fantallenatori dovrebbero puntare su Audero, Saponara, Chiesa e Biraghi viste le ottime prestazioni servite prima della sosta oltre che in occasione della Coppa Italia. Sempre alle ore 15.00 poi avrà luogo la sfida Spal-Bologna: qua si dovrà tenere d’occhio Antenucci e Falcinelli che di certo non stanno regalando molto ai propri estimatori. Per la partita delle ore 18.00 tra Cagliari ed Empoli ecco che spiccano i nomi di Farias e Antonelli, sia pure in termini negativi: meglio quindi scommettere su Milik e Immobile, sicure star al San Paolo alle ore 20.30 per la sfida Napoli-Lazio. Saranno poi due i postici previsti per la giornata di lunedi. Alle ore 15.00 sarà quindi la volta di Milan-Genoa: qua occhi puntati su Piatek ma pure su Cutrone, che potrebbe trovare nuovo spazio visto il grande momento di forma. Per l’ultima partita della 20^ giornata Juventus-Chievo attenzione a tenere in panchina l’ottimo Mandzukic: il croato di certo non vi sarà visto l’infortunio rimediato pochi giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA