Diretta Arsenal Chelsea/ Streaming video e tv: Gunners e Blues si giocano il quarto posto (Premier League)

Arsenal Chelsea è il big match nella ventitreesima giornata della Premier League 2018-2019: in programma all’Emirates Stadium alle ore 18:30 di sabato 19 gennaio, rappresenta uno dei tanti derby di Londra ma certamente rientra tra quelli più affascinanti. Due società storiche, che negli anni Duemila hanno vinto tanto passandosi idealmente e concretamente il testimone: oggi la sfida vale direttamente per un posto in Champions League, perchè il Chelsea – che non perde da quattro partite – difende il suo quarto posto e i 6 punti di vantaggio sull’Arsenal, che allo stesso tempo si deve guardare dal grande ritorno del rinato Manchester United. I Gunners, che hanno perso tre delle ultime sei uscite di campionato, rischiano di rimanere fuori dalla Top Four inglese per il terzo anno consecutivo, e per Unai Emery non sarebbe certo un bel modo per iniziare la sua avventura in Premier League; i Blues invece puntano a rientrarci dopo il quinto posto della passata stagione. La partita di andata era terminata 3-2 in favore della squadra di Maurizio Sarri; entrambe le squadre giocheranno tra circa un mese i sedicesimi di Europa League, una competizione che puntano a vincere e nella quale potrebbero incrociarsi. Prima però la diretta di Arsenal Chelsea, nella quale andiamo subito a valutare quali siano le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Chelsea è un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 1 (201) oppure Sky Sport Football (203) e a prescindere da quale canale sceglierete sarà possibile seguire il big match di Premier League in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, potendone collegare contemporaneamente non di più di due ai dati di un singolo abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Unai Emery imposta Arsenal Chelsea giocando con il 3-4-3: in difesa davanti a Leno, ormai titolare al posto del grande ex di giornata Petr Cech, agiscono Papastathopoulos, Koscielny e Mustafi. A destra Bellerin dovrebbe tornare titolare al posto di Maitland-Niles, possibile cambio anche a sinistra dove il tecnico spagnolo potrebbe affidarsi all’esperienza di Nacho Monreal. Da valutare Ramsey, che è promesso alla Juventus: il gallese tuttavia ha detto di voler onorare il contratto fino all’ultimo e dunque ci aspettiamo che sia titolare, componendo una mediana di grande qualità insieme a Granit Xhaka oppure eventualmente spostato sull’esterno offensivo del tridente, a fare compagnia a Aubameyang e Lacazette. Se così fosse, nella zona nevralgica del campo sarebbe titolare Lucas Torreira. Il Chelsea invece si dispone con il classico 4-3-3 di Sarri: Jorginho in mezzo a fare il playmaker con Kanté e Barkley, che dovrebbe essere preferito a Kovacic, nel ruolo di mezzali con il transalpino che si occuperà dell’interdizione. La difesa a protezione di Kepa Arrizabalaga sarà formata dai centrali Rudiger e David Luiz e dagli esterni Azpilicueta e Marcos Alonso; aspettando il possibile arrivo di Gonzalo Higuain, in attacco ci si affiderà ancora una volta a Eden Hazard come falso centravanti, mentre i due esterni offensivi saranno Pedro e Willian che sanno vedere molto bene la porta e, non a caso, hanno risolto la partita contro il Newcastle.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Arsenal Chelsea danno ragione ai Blues, che pure giocano in trasferta: vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica la vittoria esterna della squadra di Maurizio Sarri. Il valore posto sul segno 1 per l’affermazione dei Gunners porta in dote una vincita di 2,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre con il segno X del pareggio il guadagno con questo bookmaker sarebbe di 3,60 volte la cifra investita.



