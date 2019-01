Diretta Gubbio Vis Pesaro/ Streaming video e tv: quote, marchigiani in forte calo (Serie C)

Gubbio Vis Pesaro, partita diretta dal signor Paride Tremolada, rientra nel programma della ventunesima giornata per il campionato di Serie C 2018-2019: siamo nel girone B e le due squadre scendono in campo alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio. La gara del Barbetti potrebbe tendere dalla parte degli ospiti, ma gli umbri si presentano dopo la sosta forti di una vittoria con la quale avevano chiuso il 2018: un successo inatteso e importantissimo quello di Ravenna, perchè ha spezzato una serie di tre risultati negativi e, soprattutto, ha permesso al Gubbio di uscire dalla zona playout. Certo non è finita qui, perchè adesso c’è tutto un ritorno da giocare e le distanze saranno ridotte fino al termine; l’avversaria di oggi poi è una Vis Pesaro che rappresenta una delle sorprese nel girone, capace di entrare costantemente in zona playoff e giocarsi anche i primi posti da neopromossa. Tuttavia i marchigiani hanno bisogno di svoltare: non vincono da inizio dicembre (contro la Feralpsalò), in seguito hanno pareggiato quattro volte prima di cadere in casa contro l’ambiziosa Triestina. Ecco perchè la diretta di Gubbio Vis Pesaro ci presenterà una partita per nulla scontata: vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco, tra poche ore.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO VIS PESARO

Tegola per Giuseppe Galderisi, che in Gubbio Vis Pesaro perde per squalifica la sua cerniera mediana: fuori sia Alessio Benedetti che Malaccari, a prenderne il posto saranno Luca Ricci e magari Schiaroli, che sarà avanzato a centrocampo. In questo modo resterà confermata la difesa che ha fatto benissimo a Ravenna, ovvero quella con Piccinni ed Espeche davanti a Marchegiani e con Paolelli e Pedrelli che volano sulle fasce; detto della zona mediana, sulla trequarti non dovrebbero essere in discussione le maglie di De Silvestro (destra), Casoli (sinistra) e Casiraghi che sono chiamati a supportare la prima punta, verosimilmente Plescia anche se Battista potrebbe giocare dall’inizio – eventualmente scalzando De Silvestro dalla zona esterna del campo. Ci sono due squalificati anche nella Vis Pesaro, e sono Petrucci e Paoli: al posto dell’esterno destro di centrocampo potrebbe agire Flavio Lazzari che cambierà corsia rispetto al solito, dall’altra parte possibilità per Kirilov che insidia la maglia di Testoni mentre in mezzo al campo sarà Gabbani a prendere il posto di Paoli, fermato dal Giudice Sportivo. A protezione del portiere Tomei agiranno Gennari, Pastor e Briganti schierati in linea; nel tridente offensivo spazio a Olcese e Tessiore come esterni, Abou Diop sarà invece la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Gubbio Vis Pesaro sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i favori del pronostico vanno alla squadra di casa, per la cui vittoria il valore previsto è pari a 2,25 volte la somma messa sul piatto. Per contro, il successo esterno della Vis Pesaro vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quello che avrete investito; siamo invece a 2,95 volte la puntata per quanto riguarda il pareggio, regolato come sempre dal segno X.



