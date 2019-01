Diretta Inter Sassuolo/ Streaming video Dazn: forfait di Keita tra i nerazzurri (Serie A)

Inter Sassuolo verrà diretta dal signor Pairetto; squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 19 gennaio per la partita che, a San Siro, vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Prima di ritorno per le due formazioni, uscite dalla sosta la settimana scorsa: i nerazzurri hanno centrato un roboante 6-2 contro il Benevento, mentre i neroverdi dalla Coppa Italia sono stati eliminati in virtù della sconfitta del San Paolo contro il Napoli. Curiosamente, 6-2 è anche il risultato dell’ultima partita che il Sassuolo ha giocato nel 2018: il problema è che la squadra di Roberto De Zerbi l’ha persa in casa contro l’Atalanta, un esito che ha impedito agli emiliani di conservare la presa sulla zona Europa League. La corsa al sesto posto resta in ogni caso ancora concreta e possibile, mentre l’Inter in Serie A è imbattuta da quattro partite di cui tre vinte, con il doppio 1-0 su Napoli ed Empoli che ha confermato i nerazzurri abbondantemente al terzo posto, con la possibilità di andare a prendersi anche la seconda piazza strappandola ai partenopei. Sarà dunque interessante vedere cosa succederà tra poche ore nella diretta di Inter Sassuolo, ricordando che nel girone di andata erano stati i neroverdi a prendersi la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sassuolo non è prevista: l’appuntamento con la partita di Serie A è per questo turno sulla piattaforma DAZN, alla quale dovrete essere abbonati per accedere alle immagini in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla televisione tramite Chromecast. In alternativa è possibile installare l’applicazione DAZN direttamente su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Inter Sassuolo: non ce la fa Keita Baldé e dunque è chiaro che nel reparto offensivo troveranno spazio sia Politano, grande ex che giocherà a destra, e Perisic che invece occuperà la corsia opposta. Con il ritorno dal primo minuto di Nainggolan, che appare favorito su Joao Mario e Borja Valero, il modulo dovrebbe essere nuovamente il 4-2-3-1: questo significa che Icardi giocherà da centravanti davanti a tutti, ma anche che la mediana sarà una cerniera a due con Vecino che si gioca il posto con Gagliardini per affiancare Brozovic. Davanti ad Handanovic spazio alla solita coppia centrale formata da De Vrij e Skrinar, a destra l’altro ex Vrsaljko con Asamoah dall’altra parte. Nel Sassuolo forfait di Marlon, dunque Gian Marco Ferrari ritrova la maglia da titolare nel reparto arretrato che, davanti a Consigli, potrebbe tornare a quattro con Magnani altro centrale e Lirola e Rogério come sempre sugli esterni. A centrocampo Roberto De Zerbi dovrebbe confermare le sue ultime scelte, dunque con Sensi schierato in cabina di regia, Duncan a fare da mezzala di contenimento e Bourabia che completerà il reparto; nel tridente offensivo dovrebbe esserci Kevin Prince Boateng come centravanti tattico, con lui Domenico Berardi e Djuricic che prenderà il posto di Di Francesco, ancora non al meglio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Inter Sassuolo avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i nerazzurri sono ovviamente favoriti: distanza davvero ampia tra il segno 1, che identifica la vittoria interna della squadra nerazzurra, e il segno 2 per il successo dei neroverdi. I valori sono rispettivamente di 1,40 e 7,50 volte la cifra che deciderete di mettere sul piatto; per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker il vostro guadagno sarebbe pari a 4,75 volte la somma investita.