Diretta Lecce Benevento/ Streaming video Dazn: al Via del Mare si gioca un big match (Serie B)

Lecce Benevento viene diretta dal signor Marco Serra e, alle ore 15:00 di sabato 19 gennaio, è una delle partite più interessanti nel programma della ventesima giornata di Serie B 2018-2019. Anche al Via del Mare riparte il campionato cadetto, e da queste parti si gioca una sfida tra due squadre che ambiscono ad un posto nei playoff; a dire il vero le due formazioni giallorosse sono ancora in piena corsa per provare a prendersi la promozione diretta, la classifica ci racconta infatti di un Lecce quarto a -2 dal secondo posto e un Benevento che, nonostante non sia ancora riuscito a esprimere il suo reale potenziale, si trova con una sola lunghezza da recuperare all’avversario di giornata. Nella partita di andata era maturato uno spettacolare pareggio; oggi vedremo quello che succederà nella diretta di Lecce Benevento, ma è giusto ricordare che i sanniti sono stati impegnati in Coppa Italia quasi una settimana fa e di conseguenza, se da una parte hanno accumulato stanchezza, dall’altra si sono certamente rimessi in ritmo dopo la sosta, e almeno nella prima fase della partita potrebbero avere più benzina nelle gambe provando a prendersi subito il vantaggio.

Analizzando le probabili formazioni di Lecce Benevento, scopriamo che per Fabio Liverani il 4-3-1-2 resta il modulo con cui affrontare la Serie B: in porta c’è Vigorito, sulle corsie laterali spingono Venuti e Calderoni con Cesare Bovo e Lucioni (grande ex della partita) che dovrebbero formare la coppia centrale. A centrocampo Petriccione è in cabina di regia provando a dare ritmo alla manovra; gli daranno una mano le due mezzali Scavone e Armellino che sono sempre favoriti su Arrigoni, il loro compito sarà anche quello di dare maggiore imprevedibilità alla fase offensiva alla quale parteciperà attivamente il trequartista Marco Mancosu, uno dei segreti tattici del Lecce e che agirà alle spalle degli attaccanti, verosimilmente La Mantia in coppia con uno tra Palombi e Stefano Pettinari. Il Benevento potrebbe confermare la squadra vista a San Siro, almeno in larga parte: in difesa Costa può prendere il posto di Di Chiara al centro, giocando insieme ad Antei a protezione di Montipò. Gaetano Letizia si abbassa, Di Chiara si allarga e così potrebbe essere ripristinato il 4-3-3, nel quale dunque Improta tornerebbe a destra per agire da esterno di un tridente completato da Massimo Coda e Roberto Insigne. In mediana invece si va verso la conferma del regista Bandinelli e di Andrés Tello; Del Pinto invece è in ballottaggio con Buonaiuto per l’altra maglia da mezzala.

Lecce Benevento è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: il pronostico di questo bookmaker sorride ai salentini ma in una situazione di equilibrio. Il valore che accompagna il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,30 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad una quota di 3,35 per quanto riguarda il segno 2, da giocare per l’eventualità del successo esterno. Il pareggio è regolato dal segno X, e in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 3,00 volte quello che avrete pensato di investire.



