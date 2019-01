Diretta Milan Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: rossoneri a caccia del riscatto

Milan Fiorentina, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, sabato 19 gennaio 2019 alle ore 11.00, sarà uno dei match in programma nella quindicesima giornata del campionato Primavera. I giovani rossoneri avevano chiuso il 2018 con due sconfitte consecutive, ma si sono riscattate alla riapertura del cammino in campionato espugnando sabato scorso con un secco 0-2 il campo della Sampdoria, con i gol di Capanni e di Tsadjout. E’ tornata subito alla vittoria anche la Fiorentina con un rotondo 3-1 casalingo al Napoli: per i viola la ripresa ha segnato però il proseguimento di una serie positiva, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Toscani terzi, mentre il Milan nonostante il successo in casa dei blucerchiati continua a dividere l’ultimo posto in classifica con l’Empoli, un rendimento deficitario che ha portato il club durante la sosta a esonerare l’allenatore Lupi e a sostituirlo con Federico Giunti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

la diretta Milan Fiorentina Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponbile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni studiate per la diretta Milan Fiorentina primavera: Milan in campo con Soncin in porta, Negri a destra e Barazzetta a sinistra nella linea difensiva a quattro e Ruggeri e Merletti centrali della retroguardia. Torrasi, Sala e Brescianini formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno Capanni, Maldini e il camerunese Tsadjout. Risponderà la Fiorentina con Ghidotti tra i pali, Ferrarini sull’out difensivo di destra e Simonti sull’out difensivo di sinistra nella linea difensiva a quattro con il belga Gilekens e il greco Antzoulas impiegati come centrali. Lo svizzero Beloko e l’albanese Lakti giocheranno come playmaker arretrati alle spalle dello spagnolo Montiel, del serbo Vlahovic e del croato Maganjic, di supporto a Meli schierato come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Milan, Federico Giunti, ed il 4-2-3-1 schierato dall’allenatore della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica. Lo scorso 6 maggio nell’ultimo precedente tra i due club nel campionato Primavera a Milano, pirotecnico pareggio per 3-3 tra le due formazioni, così come ha fatto scintille il risultato nell’ultima vittoria interna dei rossoneri contro i viola in campionato, 5-4 l’11 settembre 2016.



