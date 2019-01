Diretta Napoli Juventus Primavera/ Streaming video e tv: ai campani serve un riscatto sul campo

Napoli Juventus, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti, sabato 19 gennaio 2019 alle ore 13.00, sarà uno dei match in programma nella quindicesima giornata del campionato Primavera. La settimana scorsa il campionato è ripreso in maniera difficile per entrambi i club. Juventus sorpresa in casa dalla Roma, dopo che prima della sosta i bianconeri erano caduti sul campo del Genoa. Due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare i bianconeri al quinto posto in classifica. Senza vittorie da quattro partite di campionato anche il Napoli, caduto sul campo della Fiorentina nell’ultimo match disputato. Chi dovesse cadere in questo scontro rischierebbe di ritrovarsi sbalzato fuori dalla zona play off, con la coppia di testa formata da Torino e Atalanta sempre più lontana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Juventus Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match: Napoli in campo con il polacco Idasiak tra i pali e una difesa a tre composta da Zanoli, Esposito e Senese. Mezzoni sarà l’esterno laterale di destra e il francese Zedadka l’esterno laterale di sinistra, con Micillo e Lovisa centrali sulla linea mediana. Il cipriota Mamas giocherà da trequartista, chiamato ad ispirare la manovra offensiva del tandem Negro-Palmieri. Risponderà la Juventus con Loria in porta, il portoghese Bandeira a destra e Anzolin a sinistra nella linea difensiva a quattro e il romeno Boloca e Capellini centrali della retroguardia. Portanova, Morrone e Caviglia formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno Petrelli, Fagioli e Monzialo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza dal mister del Napoli, Roberto Baronio, ed il 4-3-3 schierato dall’allenatore della Juventus Primavera, Baldini. Nei precedenti dello scorso campionato, nel match d’andata disputato a Napoli Juventus vincente con il punteggio di 1-4, mentre il 24 febbraio scorso i partenopei sono passati in casa dei bianconeri, imponendosi con il punteggio di 2-3.



