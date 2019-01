Diretta Sambenedettese Teramo/ Streaming video e tv, Sparacello e Giorgi titolari? (Serie C)

Sambenedettese Teramo, al Riviera delle Palme, sarà diretta dal signor Alberto Santoro: squadre in campo alle ore 18:30 di sabato 19 gennaio per una partita che fa parte del calendario del girone B in Serie C 2018-2019. Per la ventunesima giornata le due squadre si affrontano partendo da una situazione di classifica che le vede separate da 4 punti in classifica: dopo il pessimo avvio di stagione la Sambenedettese ha cambiato passo, è imbattuta da metà novembre e ha centrato cinque vittorie e altrettanti pareggi da allora, chiudendo l’anno solare con la vittoria sulla Fermana e un 1-1 a Meda che le ha consentito di entrare finalmente in zona playoff, ovvero il traguardo di fine campionato che confermerebbe quanto fatto nei due tornei precedenti. I rossoblu non dovranno però sottovalutare il Teramo: gli abruzzesi infatti hanno vinto due delle ultime tre partite e sono riusciti a togliersi dalla zona calda, minacciando adesso di attaccare le prime posizioni. Purtroppo gli ospiti hanno vinto una sola volta in trasferta, sul campo del Monza: era il 21 ottobre e in seguito sono arrivate tre sconfitte condite da due pareggi, motivo per il quale la classifica non è migliorata in maniera sensibile. Ci aspettiamo dunque un bello spettacolo nella diretta di Sambenedettese Teramo, che inizierà tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sambenedettese Teramo, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE TERAMO

Nel parlare di Sambenedettese Teramo bisogna riferire che le due squadre hanno cambiato qualcosa in sede di calciomercato invernale: i marchigiani potrebbero dare campo al nuovo difensore centrale Fissore, che può prendere il posto di uno tra Gelonese e Zaffagnini con la conferma di Miceli e del portiere Pegorin. A centrocampo, vista la squalifica di Ilari, Brunetti si prepara a giocare dal primo minuto mentre a sinistra non vedremo più Gemignani, dunque potrebbe essere Rapisarda a scalare da quella parte con Celjak che verrebbe utilizzato a destra. Rocchi e Caccetta saranno le mezzali, mentre davanti dovrebbe arrivare la conferma per Di Massimo e Calderini. Il Teramo potrebbe già puntare sulla prima punta Sparacello, che prenderebbe il posto di uno tra Cappa e Zecca, e Giorgi che in mezzo al campo può rappresentare il regista: nel caso fuori Persia, conferma per le mezzali De Grazia e Ranieri e anche per gli esterni Spighi e Celli, anche perchè Bacio Terracino ha salutato. Nel reparto arretrato il portiere sarà sempre Michal Lewandowski, che sarà protetto dalla consueta linea difensiva a tre comandata da Fiordaliso; Piacentini e Caidi dovrebbero essere i due giocatori che la completeranno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Sambenedettese Teramo indicano nei padroni di casa la squadra favorita, e non di poco: siamo infatti ad un valore di 1,80 volte la somma investita per la vittoria dei marchigiani, per la quale dovrete naturalmente giocare il segno 1. Per contro il successo del Teramo, identificato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,50 la puntata e siamo invece a 3,10 come valore sul segno X, che regola l’eventualità del pareggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA