Diretta Scandicci Firenze/ Streaming video e tv: la Savino a un passo dalla semifinale (Coppa Italia volley)

Scandicci Firenze, diretta dagli arbitri Massimo Rolla e Gianni Bartolini, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 19 gennaio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 per il match valido come ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia. Ecco quindi uno scontro da dentro o fuori al Palazzetto dello sport di Scandicci: in palio le semifinale della Coppa Italia verso cui la Savino ha già fatto un passo avanti vincendo con il risultato di 3-1 la partita di andata. La diretta Scandicci Firenze di oggi è poi ancor più speciale: non possiamo infatti dimenticare che di fatto si tratta di un derby tutto fiorentino, tra due formazioni combattive e assolute protagoniste anche nel campionato di Serie A1 di volley.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta Scandicci Firenze di questa sera sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport +. Sarà inoltre garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il portale raiplay.it

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto prima, è la Savino a guardare alla diretta Scandicci Firenze di questa sera con grande ottimismo, visto pure quanto accaduto giusto pochi giorni va nel turno di andata per i quarti di finale di Coppa Italia. Solo il 15 gennaio scorso infatti la compagine di Mister Parisi ha vinto con un netto 3-1, dove è stato solo il secondo set che le ragazze di Caprara hanno avuto a meglio con il risultato di 25-18. La sfida però non si era rivelata semplicissima per Scandicci: Firenze rimane un club molto quotato e bene motivato a battere l’avversaria in casa e trovate la semifinale di Coppa, benché lo spogliatoio rimanga privo di Lippmann (uscita per infortunio nel terzo set del match di andata). La voglia di riscatto poi per le bisontine è forte: prima della Coppa Italia hanno chiuso il campionato con un KO contro Casalmaggiore che risulta ancora non perfettamente digerito: la raggiunta qualificazione alla semifinale però potrebbe dare la giusta spinta a Firenze per il finale di stagione.



