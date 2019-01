Diretta Treviso Bakery Piacenza/ Streaming video e tv: turno da sfruttare per la De’ Longhi (basket A2 Est)

Treviso Bakery Piacenza, partita valida per la 17^ giornata nel girone Est di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 gennaio ed è dunque l’anticipo di questo turno: al PalaVerde di Villorba la De’ Longhi cerca di confermare la dilagante vittoria di Ferrara, con la quale ha aperto al meglio il girone di ritorno ed è uscita da una mini-crisi che avrebbe potuto avere effetti devastanti. La partita di oggi sulla carta è abbordabile: la Bakery, una delle due squadre di Piacenza impegnate in questo campionato, ha un rendimento pessimo in trasferta e soprattutto si trova a soli due punti di vantaggio dalla zona playout. Tecnicamente gli emiliani potrebbero ancora giocarsi la possibilità di arrivare ai playoff (la classifica chiaramente è corta), ma nella realtà dei fatti deve semplicemente guardarsi alle spalle, racimolare punti utili e provare a salvarsi subito. Andiamo adesso a presentare i temi principali nella diretta di Treviso Bakery Piacenza, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Treviso Bakery Piacenza, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita; potrete comunque avvalervi del sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. Ricordiamo anche i corrispettivi account presenti sui social network: facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo già detto, Treviso Bakery Piacenza rappresenta una bella occasione per la De’ Longhi: le due sconfitte consecutive avevano fatto venire un po’ di ansia a Massimiliano Menetti, consapevole non solo del fatto che la Fortitudo Bologna non sta perdendo colpi ma, soprattutto, di squadre come Montegranaro e Verona che rischiano di portar via anche il secondo posto. Invece i 98 punti segnati a Ferrara hanno rimesso a posto le cose; certo la Poderosa ha gli stessi punti di Treviso ma l’importante era riprendere la marcia dando un bel segnale di forza, cosa prontamente avvenuta. Adesso si continua a puntare la promozione diretta: sarà complicatissimo, ma si può sempre puntare su un calo della capolista a patto che arrivi una bella striscia di successi. La Bakery Piacenza fuori casa ha vinto una volta sola: è successo incredibilmente a Montegranaro ma stiamo parlando di 76 giorni e 11 turni fa. Da allora – e anche prima – solo sconfitte esterne per gli emiliani, che è soprattutto a causa di questo che si trovano nei bassifondi del girone Est; le ultime cinque partite sono state ondivaghe, la Bakery ha battuto Cento e Ravenna ma ha anche perso tra le mura amiche contro Udine. Sia come sia, la qualità in questo roster non è certo assente e ci sono le possibilità per fare un altro colpo in questo campionato, una vittoria contro Treviso che darebbe tanto morale in vista della lunghissima volata per la salvezza.



