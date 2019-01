Discesa Cortina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

Ancora protagonista la Coppa del Mondo di sci con la diretta della discesa di Cortina. Doppio turno sulla bellissima pista Olimpia delle Tofane: ieri Cortina d’Ampezzo ha ospitato il recupero della discesa cancellata settimana scorsa a Sankt Anton, oggi invece l’appuntamento sarà con la discesa che già dal programma originario avrebbe dovuto avere luogo nella ‘regina delle Dolomiti’. Il calendario del Circo Bianco femminile – a maggior ragione in caso di annullamenti come quello di settimana scorsa – non è il massimo per le specialiste della discesa, finora impegnate solo a Lake Louise e in Val Gardena ma che adesso sono attese da un vero e proprio tour de force. Considerazioni che andranno fatte prossimamente, per il momento infatti dobbiamo goderci lo spettacolo della discesa di Cortina, probabilmente il weekend di maggior richiamo di tutta la stagione femminile, che sta alla Coppa del Mondo delle donne come Kitzbuhel al circuito maschile: tutte vogliono fare grandi cose qui, a partire naturalmente dalle nostre azzurre che gareggeranno in casa. Rispetto alla gara disputata ieri, cambierà qualcosa? La risposta naturalmente arriverà dalla pista: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Cortina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI CORTINA

La diretta della discesa di Cortina avrà inizio alle ore 10.30, quando prenderà il via la prima atleta sulla pista Olimpia delle Tofane. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

La discesa di Cortina dovrebbe ragionevolmente vedere protagoniste soprattutto le atlete che già si sono messe in luce ieri, nella gara che ha segnato il ritorno della discesa dopo circa un mese di assenza. Tra le azzurre purtroppo dobbiamo ancora aspettare Sofia Goggia, ma per gli appassionati di sci è comunque una fantastica notizia il ritorno almeno di Lindsey Vonn. In precedenza si erano messe in luce soprattutto l’austriaca Nicole Schmidhofer a Lake Louise e la slovena Ilka Stuhec in Val Gardena, ma per non ripeterci troppo rispetto a quanto detto ieri scegliamo come protagonista Cortina e la sua pista Olimpia delle Tofane. Nel 2021 proprio qui si disputeranno i Mondiali di sci alpino che torneranno in Italia per la prima volta dal 2005, poi naturalmente Cortina spera di essere protagonista anche nel 2026, quando potrebbero disputarsi in Italia le Olimpiadi invernali con la candidatura congiunta fra Milano e la località veneta che dovrebbe ospitare lo sci alpino femminile (con gli uomini invece a Bormio), oltre a bob, slittino, skeleton e curling. Questo weekend può anche essere l’occasione di farsi “pubblicità”, anche se Cortina non ha certo bisogno di presentazioni nel mondo dello sci…



© RIPRODUZIONE RISERVATA