Discesa Wengen/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci maschile)

Oggi la Coppa del Mondo di sci è ancora protagonista con la diretta della discesa di Wengen, dove sulla mitica pista Lauberhorn andrà in scena questa classica discesa libera che è uno degli appuntamenti più prestigiosi e affascinanti di tutto il Circo Bianco. L’attesa è grande per questa discesa così difficile, che tutti i campioni ambiscono a vincere: la discesa di Wengen non può mancare nel curriculum di un discesista di grande livello, la sfida è sempre complicata sul lunghissimo tracciato che sorge ai piedi del massiccio dell’Eiger, nel Canton Berna. Tra i nomi più attesi della velocità ci sono naturalmente anche i nostri Dominik Paris e Christof Innerhofer, autori di un capolavoro a Bormio: le possibilità da parte degli azzurri di ottenere un grande risultato fanno alzare ancora di più l’attesa per una gara comunque da non perdere, eccovi dunque adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Wengen.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI WENGEN

La discesa di Wengen avrà inizio alle ore 12.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla pista Lauberhorn. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

La discesa di Wengen sarà la quinta della stagione: negli occhi abbiamo ancora la precedente, il capolavoro di Dominik Paris e Christof Innerhofer a Bormio quando i due azzurri fecero doppietta sulla Stelvio, che nulla ha da invidiare anche alla leggendaria Wengen in termini di difficoltà del tracciato. Fra i due è Innerhofer che vanta il feeling migliore con la pista Lauberhorn, dove vinse nel 2013, mentre Paris spesso patisce il passaggio nella stradina, ma chi in carriera ha dominato più volte Bormio e Kitzbuhel sicuramente ha tutte le capacità per sfatare anche il tabù Wengen. Quanto al resto della squadra italiana, speriamo in buone prestazioni anche da Emanuele Buzzi, Mattia Casse e Matteo Marsaglia, mentre ricordiamo che purtroppo la stagione di Peter Fill è già finita. Quanto agli avversari degli azzurri, il primo da citare è naturalmente il padrone di casa Beat Feuz, vincitore qui l’anno scorso e leader della classifica della Coppa di discesa in questa stagione, nella quale ha già vinto a Beaver Creek e poi ha sempre ottenuto risultati di rilievo. Lo squadrone austriaco potrebbe avere in Max Franz l’uomo di riferimento visti gli eccellenti risultati della prima parte di stagione, poi è sempre obbligatorio citare i fenomeni norvegesi, anche se Wengen è sempre stata ostica per i vichinghi di questa generazione, che vi hanno ottenuto solamente una vittoria, quella di Aksel Lund Svindal nel 2016.



