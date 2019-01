IL GESTO ROMANTICO DI ANDREAS SEPPI/ Video, pioggia agli Australian Open: manda l’asciugamano alla moglie

Ha conquistato tutti Andreas Seppi agli Australian Open 2019. E questa volta il tennis non c’entra. A fare breccia nel cuore di milioni di appassionati di tutto il mondo, soprattutto donne, è stato il gesto romantico di cui la racchetta azzurra si è resa protagonista nel terzo set della sfida di terzo turno contro l’americano Francis Tiafoe. I due giocatori sono stati infatti costretti a fermarsi per qualche minuto per la pioggia che ha preso d’assalto Melbourne ma se per loro non c’erano problemi di alcun tipo, trovandosi entrambi al riparo, lo stesso non poteva dirsi per gli spettatori sugli spalti. Seppi ne aveva a cuore una in particolare, la moglie Michela Bernardi, con cui si è sposato nel 2016. Deciso a non farla bagnare sotto la pioggia battente australiana, Seppi ha fatto un gesto tanto semplice quanto romantico: ha dato alla donna il suo asciugamano.

IL GESTO ROMANTICO DI SEPPI

Chi conosce Andreas Seppi sa che il bolzanino non è tipo da sceneggiate in campo, anzi. Un professionista esemplare che lascia trasparire poche emozioni. Eppure con il suo stile compassato Seppi è riuscito a riscaldare il cuore di tanti tifosi e non. Chiamato a sé un giovane raccattapalle, Seppi ha indottrinato il ragazzino su dove si trovasse il suo “angolo”, ovvero lo spicchio di tribuna in cui solitamente si accomodano l’allenatore, il team e i cari di un giocatore. A quel punto il ragazzino si è indirizzato verso gli spalti e ha passato uno degli asciugamani del tennista altoatesino al tecnico di Seppi. Il pensiero era per lui? No. C’hanno pensato le telecamere poco dopo ad immortalare la moglie di Andreas con l’asciugamano avvolto attorno ai capelli per coprirsi dall’acqua. Estasiato il commento dei telecronisti in diretta:”Che gentiluomo!”. Unica nota stonata? Il finale del match: Seppi ha perso al quinto set contro il promettente Tiafoe. Ma di sicuro sarà stato consolato a fine match dall’affetto di una moglie grata di essere costantemente nei pensieri del marito, anche quando si trova in campo per una partita di terzo turno agli Australian Open!





