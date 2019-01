Probabili formazioni/ Roma Torino: quote, Manolas e El Shaarawy recuperano (Serie A)

Roma Torino, di cui studiamo le probabili formazioni, è la partita che apre il girone di ritorno nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 19 gennaio. Reduci entrambe dalla Coppa Italia, con i giallorossi qualificati e i granata eliminati in casa – le compagini incrociano le armi allo stadio Olimpico: il Torino ci arriva avendo concluso l’andata senza sconfitte esterne, i giallorossi stanno provando a recuperare terreno rispetto al quarto posto che significherebbe nuova qualificazione in Champions League, e adesso sa di dover confermare la sua continuità. Vedremo allora quello che succederà in campo ma nel frattempo, come detto in precedenza, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Roma Torino indicano chiaramente nei giallorossi la squadra favorita per la vittoria: vale infatti 1,63 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che dovrete giocare per la vittoria interna. Il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote un guadagno pari a 4,00 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker, mentre il successo esterno del Torino vi farebbe mettere nelle tasche 5,25 volte quanto puntato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Per Roma Torino, Eusebio Di Francesco perde Juan Jesus e Perotti, conseguenza della partita di Coppa Italia – l’argentino doveva essere titolare e non l’ha nemmeno cominciata: resta fuori anche De Rossi e ci sono Florenzi e Nzonzi in condizioni non perfette, dunque il tecnico giallorosso dovrà studiare bene la situazione. Davanti a Olsen ha se non altro recuperato Manolas, che sarà al centro della difesa insieme a Fazio; sugli esterni Santon (qualora Florenzi dovesse dare forfait) e Kolarov, a centrocampo torna a vedersi la coppia formata da Nnzonzi e Cristante ma, con il francese fuori causa, sarebbe Lorenzo Pellegrini a scalare la sua posizione davanti alla difesa, liberando spazio sulla trequarti per Zaniolo che è comunque in ballottaggio con il numero 7. Ci sono dubbi anche per la prima punta: Dzeko ha recuperato e dovrebbe partire titolare, ma attenzione a Schick reduce dalla doppietta alla Virtus Entella. Sugli esterni comunque ci saranno Cengiz Under ed El Shaarawy, il Faraone dovrebbe farcela ma in alternativa rimane pronto Justin Kluivert.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Due squalificati per Walter Mazzarri in Roma Torino: mancheranno Izzo e Meité, per la difesa il favorito è Bremer che andrebbe a giocare sul centrodestra al fianco di Nkoulou, con Djidji (e ovviamente Sirigu) a completare il reparto. L’assenza di Meité sarà invece coperta da Lukic, che giocherà come mezzala: con lui a centrocampo ci sarà Rincon, infatti il modulo dovrebbe essere quasi a sorpresa il 3-4-3. Scelta ponderata dal tecnico, che deve fare i conti con i problemi all’anca di Baselli: senza il centrocampista ci dovrebbe essere spazio per Zaza, che giocherà da esterno offensivo secondo un ruolo che non è propriamente il suo ma che il lucano ha già ricoperto in carriera. A proposito di fasce laterali, quelle in mediana saranno occupate da Ola Aina, in vantaggio su De Silvestri, e Ansaldi che dovrebbe avere la meglio su Berenguer per un modulo leggermente più contenitivo; Belotti chiaramente sarà la prima punta, l’altro esterno nel tridente offensivo sarà Iago Falque che gioca una partita da ex, nella Roma non aveva fatto male in termini generali.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Cengiz Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Karsdorp, Marcano, Lu. Pellegrini, Coric, Lo. Pellegrini, Pastore, J. Kluivert, Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Juan Jesus, De Rossi, Perotti

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti, Iago Falque

A disposizione: Ichazo, Rosati, Lyanco, E. Moretti, De Silvestri, Baselli, Berenguer, Damascan, Parigini, Edera

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: Izzo, Meité

Indisponibili: –



