Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (20^ giornata)

Dopo la lunga sosta invernale e la Coppa Italia, torna sotto ai riflettori il campionato della Serie A: è tempo quindi di conoscer le mosse degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo per la 20^ giornata. Prima però di vedere nel dettaglio mosse, scelte e probabili formazioni di Serie A andiamo a vedere che cosa ci propone lo stesso calendario per questo turno, il primo del girone di ritorno. Ecco che ad aprire le danzeranno i tre anticipi di sabato e quindi Roma-Torino, atteso alle ore 15.00, Udinese-Parma (per le ore 18.00) e Inter Sassuolo, il cui fischio d’inizio è stato fissato a 20.30. Più ricco il programma della domenica invece riservata alla Serie A: ecco che alle ore 12.30 avrà inizio Frosinone-Atalanta. Per le ore 15.00 ecco poi attesi gli incontri Fiorentina-Sampdoria e Spal-Bologna: alle ore 18.00 sarà la volta di Cagliari-Empoli, mentre alle 20.30 si dirà il fischio d’inizio di Napoli-Lazio. Saranno poi due i posticipi in programma per lunedi 21 gennaio: alle ore 15.00 si giocherà Genoa-Milan, mentre alle ore 20.30 ecco Juventus-Chievo. Andiamo ora a vedere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Serie A, attese nella 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

E’emergenza infortuni per Di Francesco che per questo turno di Serie A perde anche Juan Jesus. Indispensabile quindi assoldare Manoals, sia pure non al top della condizione per il reparto a 4 completato da Florenzi, Fazio e Kolarov.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PARMA

Per le probabili formazioni di Serie A, Nicola dovrebbe puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza: ecco quindi De Paul e Lasagna pronti in attacco dal primo minuto. Di contro non mancheranno Inglese, Biabiany e Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Nonostante le polemiche sul rinnovo con la società Icardi non mancherà dalla lista dei titolari di Spalletti, assieme a Politano e Perisic nel reparto offensivo. Risponderà il Sassuolo con Berardi, Boateng e Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA

Senza Ciano e Capuano, il tecnico dei canarini potrebbe scommettere sul duo Ciofani-Campbell per l’attacco. Di contro ecco al difesa a tre della Dea con i titolari Toloi, Palomino e Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Vitor Hugo torna a disposizione di Pioli nella 20^ giornata di campionato: eccolo quindi al centro della difesa a tre con Milenkovic e Pezzella, in campo dal primo minuto. In difesa sarà reparto a quattro per i liguri di Giampaolo: saranno in campo come titolari ecco Bereszynski, Andersen, Colley e Murru.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

Per la formazione della Spal di Semplici ecco il modulo di 3-5-2, dove vedremo dal primo minuto in campo sia Antenucci che Petagna in attacco. Sarà modulo speculare per i rossoblu, con in attacco Santander e Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI

Senza Ceppitelli, perchè squalificato, sarà ballottaggio al centro della difesa: Pisacane rimane in pole position e vedremo con lui anche Sina, Romagna e Padoin. Modulo a tre per la difesa toscana con Veseli, Maietta e Silvestre dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Per il big match Ancelotti non avrà ancora a disposizione Koulibaly e Insigne perchè colpiti a squalifica: il tecnico emiliano però a mostrato di poter sopperire bene a tali mancanze. Sarà dura per la Lazio di Inzaghi quindi che in attacco farà affidamento a Luis Alberto e Immobile.



