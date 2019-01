Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 20^ giornata

Dopo la sosta ecco che i riflettori si riaccendono anche sul campionato cadetto e alla vigilia della 20^ giornata è tempo ora di esaminare come si comporranno le probabili formazioni di Serie B. Prima però di controllare da vicino mosse e dubbi andiamo a vedere che ci propone il calendario per la 20^ giornata della seconda serie del calcio italiano. Ecco quindi che dopo l’anticipo di ieri tra Palermo e Salernitana, questo sabato saranno tre le partite che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Carpi-Foggia, Crotone-Cittadella e Lecce-Benevento: a chiudere il turno ecco poi il match Perugia-Brescia previsto alle ore 18.00. Programma ben fitto anche per domenica 20 gennaio: alle ore 15.00 avranno infatti inizio Cosenza-Ascoli e Padova-Verona. Posticipo sarà la partita tra Pescara e Cremonese delle ore 21.00, mentre lunedi si giocherà alle ore 21.00 Spezia-Venezia. Andiamo quindi ad esaminare con cura le probabili formazioni di Serie B, previste nella 20^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FOGGIA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che i falconi non rinunceranno a Colombi tra i pali, specie dopo la bella prova contro il Venezia: di fronte a lui ci saranno Suagher, Poli, Pachonik e Buongiorno. A rispondere ecco la difesa a tre dei satanelli con Martinelli, Tonucci e Ranieri.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CITTADELLA

Modulo 4-3-3 per gli squali che si affideranno a Firenze, Simy e Nalini per l’attacco: modulo a due punte per i granata con Panico e Finotto in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BENEVENTO

La compagine giallorossa non dovrebbe fare a meno del 4-3-1-2 come modulo di partenza e in avanti non mancheranno Palombi e La Mantia, con Mancosu come al solito titolare sulla trequarti. Gli stregoni si affideranno invece a Coda e Insigne, pure dopo la delusione della Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Per la squadra umbra si tratta di un impegno gravoso nella 20^ giornata: ecco il 4-3-1-2 con in mediana Falzerano, Bordin e Verre. Sarà mediana a tre anche per il Brescia dove le maglie da titolare al centro verranno consegnate a Bisoli, Tonali e Dessena, nonostante le voci di mercato.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

Modulo 3-5-2 per i padroni di casa: qui non mancheranno dal primo minuto al centro del campo Corsi, Bruccini, Palmiero, Mungo e D’Orazio. Risponderà l’Ascoli con una formazione a tre al centro, composta da Frattesi, Troiano e Cavion.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VERONA

I patavini non rinunceranno al duo in attacco composto da Mbakogu e Clemenza, questo in gol prima della sosta contro il Livorno. Per difendersi ecco che i gialloblu si affideranno a un reparto 4 di fronte a Silvestri, con Almici, Dawdowicz, Caracciolo e Balkovec.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

I delfini saranno in campo in questo turno con un tridente d’attacco composto da Marras, Mancuso e Antonucci: risponderà la Cremonese con Carretta e Soddimo usati come due punte offensive.



