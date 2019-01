Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (20^ giornata)

Dopo anche gli impegni di Coppa italia il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori: ecco quindi che è tempo di esaminare i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione per la 20^ giornata, la prima del girone di ritorno. Prima pero di controllare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie A, andiamo a vedere quali sono gli incontri previsti per questo fine settimana. Ecco infatti che già nella giornata di sabato sono attesi tre anticipi: alle ore 15.00 sarà la volta di Roma-Torino, mentre alle ore 18.00 si giocherà Udinese-Parma, con la sfida Inter-Sassuolo programmata alle ore 20.30 a San Siro. Programma più ricco per la giornata di domenica visto che già alle ore 12.30 si accenderà la partita tra Frosinone e Atalanta. Alle ore 15.00 sarà la volta di Fiorentina-Sampdoria e di Spal-Cagliari, mentre per le ore 18.00 attendiamo il fischio d’inizio di Cagliari-Empoli. A chiudere il turno, in attesa dei due posticipi del lunedì, vi sarà poi il big match tra Napoli e Lazio, previsto alle ore 20.30. Andiamo quindi ad esaminare da vicino che cosa potrebbero dirci i pronostici di Serie A, fissati per la 20^ giornata.

PRONOSTICO ROMA TORINO

Benchè la formazione granata sia sempre in ottima forma, Di Francesco ha il favore del pronostico, anche se certo non aiuta pure l’infortunio occorso a Juan Jesus pochi giorni fa. Il Torino di certo si impegnerà al massimo in questa trasferta (il club non ha mai perso fuori casa in stagione).

PRONOSTICO UDINESE PARMA

Forti di due successi consecutivi prima della sosta, i bianconeri si candidano alla vittoria in questa 20^ giornata di Serie A: i ducali però hanno ben approfittato della sosta e di certo si riveleranno ostici da superare,

PRONOSTICO INTER SASSUOLO

I nerazzurri stanno vivendo un grande stato di forma e il successo e la bella prestazione messa in campo per la Coppa Italia pochi giorni fa lo dimostra. Il favore dei pronostici di Serie A è quindi tutto per Spalletti oggi.

PRONOSTICO FROSINONE ATALANTA

Difficile che domenica i canarini possano sopraffare la Dea nononsate il fattore campo: Gasperini sta veleggiando in alto e il club gialloazzurro non pare un avversario tanto temibile.

PRONOSTICO FIORENTINA SAMPDORIA

Sfida dall’esito incerto: entrambi i tecnici hanno qualche dubbio di formazione, ma di fatto dovrebbero mandare in campo due schieramenti estremamente preparati e pronti a combattere su ogni pallone. Il pareggio potrebbe essere un esito probabile.

PRONOSTICO SPAL BOLOGNA

Sia la Spal che il Bologna non se la stanno certo passando bene considerando classifica e stato di forma: ecco perché la partita al Mazza potrebbe essere un trampolino di rilancio per questa seconda parte della stagione. L’esito però è ancora da scrivere.

PRONOSTICO CAGLIARI EMPOLI

E’ parecchio tempo che gli azzurri non trovano il successo e nella 20^ giornata appare difficile che tale obiettivo venga raggiunto alla Sardegna Arena. Benché anche i rossoblu non abbiamo registrato un grande stato di forma prima della sosta, rimangono comunque la squadra più accreditata al successo nel 20^ turno di Serie A.

PRONOSTICO NAPOLI LAZIO

Ancelotti si presenta al San Paolo senza alcuni giocatori chiave eppure il favore del pronostico è tutta per la squadra partenopea, che di certo promette meraviglie pur contro un club in forma come è quello biancoceleste di Inzaghi. I colpi di scena però non saranno impossibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA