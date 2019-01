Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (20^ giornata)

Dopo la lunga sosta invernale il secondo campionato italiano torna protagonista: è tempo quindi di esaminare da vicino anche i pronostici della Serie B fissati dalla nostra redazione alla viglia della 20^ giornata. Prima però di controllare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie B andiamo a veder che cosa ci propone il calendario ufficiale per questo primo turno del girone di ritorno, dopo l’anticipo di ieri tra Palermo e Salernitana. Ecco quindi che saranno appena 4 gli incontri che avranno luogo sabato 19 gennaio: alle ore 15.00 sarà la volta di Carpi-Foggia, Crotone-Cittadella e Lecce-Benevento, mentre per le ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio di Perugia-Brescia. Programma ben fitto anche per la domenica 20 gennaio: già alle ore 15.00 infatti avranno luogo Cosenza-Ascoli e Padova-Verona. Da segnalare che il programma della 20^ giornata, oltre che con il posticipo Spezia-Venezia di lunedì, prevede anche la sfida tra Pescara e Cremonese, attesa domenica alle ore 21.00. Andiamo quindi a scoprire che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione per le partite della 20^ giornata della cadetteria.

PRONOSTICO CARPI FOGGIA

Sfida complicata in casa dei falconi, che pure di fronte al pubblico amico non paiono i favoriti numeri uno. I satanelli hanno dalla loro il risultato del match del turno di andata, ma i ragazzi di Padalino dovranno fare davvero fatica per riconfermarsi.

PRONOSTICO CROTONE CITTADELLA

Prima della sosta nessuno dei club aveva messo a bilancio numeri importanti e anzi entrambe le squadre arrivano in campo avendo alle spalle parecchi risultati affatto eccellenti. La 20^ giornata sarà quindi una grande occasione di rilancio per Crotone come per il Cittadella: l’esito del match rimane infatti apertissimo.

PRONOSTICO LECCE BENEVENTO

Di ritorno dal KO contro l’Inter per la Coppa Italia, il club degli stregoni i ha voglia di tornare a vincere: il Lecce però potrebbe rivelarsi un avversario davvero ostico. Non dimentichiamo che i padroni di casa al Via del Mare sono in ottima forma e vantano il quarto piazzamento in classifica.

PRONOSTICO PERUGIA BRESCIA

Benchè il pubblico del Curi sia in grado di dare una spinta in più alla squadra di Nesta, è la leonessa la favorita del pronostico. Il capocannoniere Donnarumma poi ha fretta di tornare presto al gol.

PRONOSTICO COSENZA ASCOLI

Al San Vito i rossoblu sono i favoriti d’obbligo: l’Ascoli ha approfittato della sosta per riposarsi e rinforzarsi ma in questo turno i bruzi potrebbero avere qualcosa in più da mettere in campo, di fronte a pubblico amico.

PRONOSTICO PADOVA VERONA

Pure in terra straniera, nel ventesimo turno di Serie C i pronostici sorridono ai gialloblu. All’Euganeo la vittoria quindi non dovrebbe sfuggire all’Hellas, visto pure i brutti numeri messi a segno dai biancorossi prima della sosta.

PRONOSTICO PESCARA CREMONESE

Dall’alto della terza posizione in classifica, il Pescara è il favorito dichiarato di questo match, che pure lo vede padrone di casa. I grigiorossi quindi in questo turno paiono sfavoriti, benchè il successo recuperato sul Perugia prima della sosta abbia sollevato gli animi.



