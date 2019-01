Pronostico Inter Sassuolo/ Sandro Mazzola: “Meglio non fare previsioni coi nerazzurri” (Esclusiva)

Il pronostico di Inter Sassuolo vede favoriti i padroni di casa, anche se fin troppo spesso la squadra di Spalletti ci ha sorpreso sotto questo punto di vista. Nerazzurri terzi con 39 punti, neroverdi a 25 punti, la classifica parla chiaro. Una situazione ideale per portare a caso il successo al di là della vicenda del rinnovo di Mauro Icardi che sta mettendo in ansia i tifosi neroazzurri. Il Sassuolo però non è squadra da trascurare con elementi come Boateng, Berardi, Di Francesco, in grado di cambiare anche il volto di un incontro. Una partita quindi meno scontata del previsto. Per presentare questo match abbiamo sentito una leggenda della storia dell’Inter, Sandro Mazzola. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

L’Inter partirà favorita ma dovrà stare attenta in ogni caso al Sassuolo, squadra che gioca bene e sa mettere in difficoltà i suoi avversari.

La formazione di Spalletti giocherà a due punte contro il Sassuolo?

L’Inter potrebbe partire con Icardi, questa secondo me sarebbe la soluzione migliore!

Quali saranno gli obiettivi dell’Inter questa stagione?

Continuare così, poi vedremo nel corso della stagione dove si potrà arrivare e cosa si potrà fare. Bisogna dire che ci sono tanti obiettivi dove poter arrivare!

Gagliardini nell’undici nerazzurro.

Io lo farei giocare sempre, è un centrocampista di qualità, che stimo molto.

Dove potrà arrivare l’Inter in futuro, potrà tornare ai vertici di sempre…

L’Inter è fatta per stare sempre ai vertici, per vincere, sono fiducioso sul futuro La società nerazzurra sta lavorando molto bene sul mercato!

Cosa pensa a proposito di Barella possibile nuovo acquisto nerazzurro?

Barella è già una realtà del calcio italiano, uno dei giocatori migliori, se arrivasse all’Inter sarebbe una grande cosa…

Berardi pericolo principale per la formazione di Spalletti stasera?

A me piace molto, è veramente un giocatore, un attaccante molto forte!

La salvezza unico traguardo per il Sassuolo?

Secondo me potrebbe puntare anche a qualcosa di più, ci sono le possibilità per fare meglio della salvezza.

Un giudizio su De Zerbi.

Diciamo che sta lavorando bene, sa mettere bene la squadra. Poi vedremo col tempo cosa farà nella sua carriera.

Il suo pronostico su quest’incontro.

Non si dice mai un pronostico quando si parla di Inter. Meglio fare sempre così…

(Franco Vittadini)



