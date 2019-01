Pronostico Roma Torino/ Ezio Sella: “Giallorossi favoriti, ma occhio ai granata” (Esclusiva)

Il pronostico di Roma Torino non è di certo di facile lettura, sebbene i giallorossi per tradizione partano favoriti. I granata infatti sono squadra ostica da affrontare anche tra le mura di casa dello Stadio Olimpico. Roma a 30 punti in classifica, a due dalla zona Champions, Torino nono a quota 27. Un incontro per fare rientrare le due squadre nel clima del campionato, incontro che si preannuncia molto equilibrato. La Roma sta tornando in forma e il Toro non ha ancora perso quest’anno in trasferta. Per presentare questo match abbiamo sentito Ezio Sella. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita non facile per la Roma che affronterà un Torino, squadra grintosa e difficile da affrontare. La formazione granata quest’anno non ha mai perso in trasferta…

Difficile rientrare nel clima del campionato…

E’ così, capitava anche a me da giocatore, è vero che si è giocata la Coppa Italia. Un altro discorso però è tornare nel clima del campionato!

Spazio per Schick in questo match?

No, credo che Schick a poco a poco possa venir fuori, ma giocherà Dzeko contro il Toro.

Che Torino si attende all’Olimpico?

Un Torino pronto a mettere in difficoltà la Roma. Il Toro è formazione anche formazione forte fisicamente e abile nelle ripartenze, cosa assolutamente da non trascurare per la squadra giallorossa.

Parigini la sorpresa di Mazzarri…

Parigini è un giocatore completo, che ha tutto per poter esplodere. Credo che ci siano tutte le possibilità perchè questo avvenga.

Si attende una grande prestazione di Belotti?

Belotti è un grande centravanti, destinato a giocare in una squadra importante il prossimo campionato. E’ un attaccante sempre temibile in ogni momento della partita.

Un giudizio su Mazzarri.

Mazzarri è tecnico molto valido che sa preparare e mettere in campo nel migliore dei modi le sue squadre. E’ un allenatore molto bravo.

Di Francesco tanto contestato si conferma anche lui un allenatore di grande valore…

Di Francesco ricordiamolo ha fatto fare una grande stagione alla Roma l’anno scorso, portandola anche alla semifinale di Champions. Quest’anno a metà stagione la Roma è in corsa per la qualificazione in Champions, è agli ottavi di questa competizione. Il tecnico giallorosso sta anche lanciando tanti giovani. Si può veramente dire che è un allenatore di grande valore.

Il suo pronostico su quest’incontro.

Roma favorita ma attenti al Torino abile nei contropiedi che potrebbero essere micidiali in quest’incontro.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA