Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (20^ giornata)

Si torna a giocare anche in campionato: i risultati di Serie A 2018-2019 riguardano la ventesima giornata, e dunque dopo la sosta di tre settimane si apre finalmente il girone di ritorno. Alcune squadre hanno scaldato i motori con gli ottavi di Coppa Italia, altre invece sono ferme dal terzultimo giorno dello scorso dicembre; questo potrebbe chiaramente incidere sui risultati. Intanto andiamo a presentare le tre partite che si giocano sabato 19 dicembre, e che con gli orari che ormai conosciamo rappresentano gli anticipi del turno. Si parte alle ore 15:00 con Roma-Torino; alle ore 18:00 ci sposteremo alla Dacia Arena per Udinese-Parma, mentre alle ore 20:30 sarà il turno di San Siro dove, ancora a porte chiuse, verrà disputata Inter-Sassuolo. Quale sarà l’esito di queste prime sfide della ventesima giornata?

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nell’analizzare i risultati di Serie A che riguardano gli anticipi, partiamo dalle due big: sia Roma che Inter hanno giocato in Coppa Italia, anche se i giallorossi lo hanno fatto con 24 ore di ritardo. Quel che conta è che entrambe si siano messe in ritmo, e adesso vogliono sfruttare questo turno casalingo per salire la china in classifica. L’urgenza si avverte maggiormente in casa giallorossa: la squadra di Eusebio Di Francesco è ancora sesta e dunque al momento non riuscirebbe a qualificarsi per la prossima Champions League, ma ha solo due punti da recuperare alla Lazio e dunque già con questa partita, al netto del risultato del Milan che si trova esattamente nel mezzo, potrebbe arrivare il sorpasso ai cugini. L’Inter invece è terza, ampiamente in posizione utile per centrare il suo principale obiettivo: sono ben 7 i punti di margine sulla Lazio e 8 quelli sul quinto posto. Volendo considerare che ormai lo scudetto è andato (-14 dalla Juventus) e che arrivare secondi o terzi non cambierebbe poi granchè, la stagione della squadra nerazzurra è positiva entro i confini nazionali; certo i tifosi speravano di giocarsi il tricolore, ma intanto salvo clamorosi crolli la squadra dovrebbe tornare in Champions League e avrà poi un’altra grande possibilità per migliorare sensibilmente la sua rosa e provare così ad avvicinare le due superpotenze del nostro campionato.

RISULTATI SERIE A: 20^ GIORNATA

ore 15:00 Roma-Torino

ore 18:00 Udinese-Parma

ore 20:30 Inter-Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 53

Napoli 44

Inter 39

Lazio 32

Milan 31

Roma 30

Sampdoria 29

Atalanta 28

Torino 27

Fiorentina 26

Sassuolo, Parma 25

Cagliari, Genoa 20

Udinese 18

Spal 17

Empoli 16

Bologna 13

Frosinone 10

Chievo (-3) 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA