Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (20^ giornata, 19 gennaio)

Anche il campionato cadetto torna dalla sosta: per i risultati di Serie B 2018-2019 analizziamo oggi la ventesima giornata, vale a dire la prima del girone di un ritorno. Ci eravamo lasciati tre settimane fa con una classifica ancora corta (e non è una novità) ma anche alcune situazioni tutto sommato in via di definizione; la capolista Palermo è già stata impegnata nell’anticipo del venerdì sera contro la Salernitana, nella giornata di sabato 19 gennaio vivremo invece quattro partite. Andiamo subito a vedere quali sono: alle ore 15:00 si parte con Carpi-Foggia, Crotone-Cittadella e Lecce-Benevento, poi avremo il consueto appuntamento delle ore 18:00 che questa volta è Perugia-Brescia. Sarà un turno molto interessante, perchè sarà importante valutare la condizione delle varie squadre dopo una pausa che non è stata lunghissima in assoluto, ma che certamente può avere lasciato qualche scoria.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Analizzando la classifica per i risultati di Serie B, scopriamo che uno dei big match è certamente quello dello stadio Renato Curi: il Perugia arriva dalla clamorosa sconfitta di Cremona ma è ancora virtualmente in zona playoff, e punta a ripartire per confermare quanto già fatto lo scorso anno. Le Rondinelle però stanno volando, confermando di essere la seconda forza del campionato alle spalle del Palermo; oggi ci sarà la possibilità di mettere pressione al Pescara prendendosi la piazza in solitaria, al tempo stesso allungando su tutte le altre concorrenti. L’altra grande sfida va in scena al Via del Mare, dove il Lecce testa le proprie ambizioni e già oggi potrebbe trovarsi in quota promozione diretta. Il Benevento ha giocato a San Siro, recuperando qualche certezza al netto della pesantissima sconfitta: i sanniti in questo girone di ritorno sono chiamati alla svolta, senza discussioni. Le altre due partite del sabato vedono impegnate tre squadre che lottano per la salvezza, con il Crotone che non può più permettersi di sbagliare; fa eccezione il Cittadella che, dopo due sconfitte consecutive, sta lentamente perdendo la presa sulla zona playoff e dunque allo Scida ha bisogno di tornare a vincere, se i veneti non dovessero riuscire a giocare gli spareggi per il salto di categoria sarebbe sicuramente un risultato negativo.

RISULTATI SERIE B: 20^ GIORNATA

ore 15:00 Carpi-Foggia

ore 15:00 Crotone-Cittadella

ore 15:00 Lecce-Benevento

ore 18:00 Perugia-Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 37

Brescia, Pescara 32

Lecce, Verona 30

Benevento 29

Spezia, Cittadella, Perugia 26

Ascoli, Salernitana 24

Cremonese 22

Venezia 21

Cosenza 19

Carpi 17

Livorno 15

Foggia (-8), Crotone 13

Padova 12



