Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite (gironi A, B 21^ giornata)

I risultati di Serie C 2018-2019 tornano a farci compagnia dopo la lunga sosta: sabato 19 gennaio viene inaugurata la ventunesima giornata, vale a dire la seconda del ritorno. Piatto come sempre ricco, in particolare oggi assisteremo a 12 partite che rappresentano l’intero quadro del girone B più due anticipi del girone A. Partiamo proprio da questo, la cui prima sfida va in scena alle ore 14:30 ed è Gozzano-Cuneo; alle ore 20:45 avremo invece il big match Pisa-Siena. Anche il girone B prende il via alle ore 14:30 – con Sudtirol-Ravenna – mentre Ternana-Fano è prevista alle 15:30; alle ore 16:30 si prosegue con Fermana-Feralpisalò, Gubbio-Vis Pesaro, Imolese-Giana Erminio, Monza-Virtus Verona, Pordenone-AlbinoLeffe e Triestina-Rimini. Alle ore 18:30 sono previste le ultime due partite, vale a dire Vicenza-Renate e Sambenedettese-Teramo. Quali saranno i risultati, e come cambieranno le classifiche dei due gironi? Lo scopriremo quando si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiando i risultati di Serie C, per il girone A dovremo ovviamente aspettare la domenica per il quadro completo della situazione ma intanto possiamo dire che Pisa-Siena rappresenta il piatto forte con i nerazzurri che possono sperare di scavalcare la Robur e prendersi il quinto posto, per poi provare ad accorciare sulle prime quattro e giocarsi la promozione diretta. A Gozzano si gioca una partita delicata in chiave salvezza, con due squadre che hanno già un certo vantaggio sulla zona calda della classifica e vogliono definitivamente uscire dai guai. Nel girone B comanda sempre il Pordenone, che oggi ha una bella occasione: battendo l’AlbinoLeffe nel testa-coda i ramarri confermerebbero gli 8 punti di vantaggio sulla Triestina o anche allungare sugli alabardati che ospitano il Rimini. Quella della capolista sembra essere la fuga giusta; la Fermana rischia ospitando la Feralpisalò che però è in netto calo rispetto alle prime giornate, il big match è quello del Druso dove il Sudtirol, attualmente fuori dalla zona playoff ma sempre ambizioso, se la vede con un Ravenna quarto in classifica e reduce da una sconfitta, dunque del tutto intenzionato a riprendere la marcia.

RISULTATI SERIE C: 20^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14:30 Gozzano-Cuneo

ore 20:45 Pisa-Siena

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli, Piacenza 36

Carrarese, Arezzo 34

Siena 31

Entella, Pisa 30

Pontedera 28

Pro Patria 27

Novara 26

Juventus U23 24

Cuneo (-3) 23

Gozzano 22

Alessandria 20

Pistoiese, Albissola 17

Olbia 16

Arzachena (-1) 14

Pro Piacenza (-3) 13

Lucchese (-11) 12

GIRONE B

ore 14:30 Sudtirol-Ravenna

ore 15:30 Ternana-Fano

ore 16:30 Fermana-Feralpisalò

ore 16:30 Gubbio-Vis Pesaro

ore 16:30 Imolese-Giana Erminio

ore 16:30 Monza-Virtus Verona

ore 16:30 Pordenone-AlbinoLeffe

ore 16:30 Triestina-Rimini

ore 18:30 Vicenza-Renate

ore 18:30 Sambenedettese-Teramo

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 40

Triestina (-1) 32

Fermana 31

Ravenna, Ternana 30

Imolese, Vicenza, Vis Pesaro 29

Feralpisalò 28

Sambenedettese, Sudtirol 27

Monza 26

Teramo 23

Rimini 22

Gubbio 21

Fano, Renate 20

Virtus Verona 19

AlbinoLeffe, Giana Erminio 18



