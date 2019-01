Video/ Palermo Salernitana (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata)

Il video Palermo Salernitana, che vi proponiamo in fondo a questo articolo con gol e highlights, ci illustra il colpaccio dei campani in casa dei rosanero siciliani. Subito vibrante il match con Trajkovski che si mette in mostra dopo tre minuti di gioco, impegnando Micai con un tiro velenoso. Provano a scuotersi i campani, avvicinandosi dalle parti di Brignoli senza pungere. I rosanero appaiono più in palla e sull’assist di Haas ci pensa Jajalo ad insaccare alle spalle del portiere Micai, mettendo la firma sul suo secondo centro in stagione. Il bosniaco è in grande spolvero ma anche i suoi compagni sembrano vivere una serata positiva. Quindi prima Falletti con un tiro dal limite poi Rispoli con una bella iniziativa solitaria, mettono i brividi ad un Micai che in qualche modo tiene a galla la Salernitana. La formazione di Gregucci con il passare dei minuti riesce a prendere le misure ai padroni di casa e prima di tornare negli spogliatoi si rende pericolosa con Jallow ma soprattutto pareggia i conti col diciannovenne Anderson. Nel secondo tempo la tensione in campo si fa sentire, le due squadre cominciano a sbagliare le cose più semplici e i ritmi calano. I cambi dei due allenatori non sembrano essere utili per imprimere una scossa alla gara. Serve quindi al minuto 93 una ripartenza fulminea della Salernitana che sbanca il Barbera con un diagonale vincente di Casasola. Il Palermo inciampa sul più bello davanti ai propri tifosi, mentre i granata ottengono tre punti insperati all’ultimo respiro.

TABELLINO PALERMO-SALERNITANA 1-2

17′ Jajalo (P), 41′ A. Anderson (S), 93′ Casasola

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Rajkovic (49′ Pirrello), Accardi (84′ Salvi); Haas (60′ Puscas), Jajalo, Chochev; Falletti, Trajkovski; Moreo. All. Stellone

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Gigliotti, Migliorini, Perticone; Pucino, Akpa Akpro (73′ Minala), Di Tacchio, Vitale; D. Anderson (80′ Casasola), A. Anderson; Jallow (84′ Djuric). All. Gregucci

Ammoniti: Migliorini (S), Pirrello (P), Jajalo (P), Chochev (P), Di Tacchio (P)

VIDEO PALERMO SALERNITANA





© RIPRODUZIONE RISERVATA