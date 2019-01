Stefano Sorrentino si sposa/ “Sara mi vuoi sposare?”: la proposta del portiere del Chievo arriva sui guantoni!

I buoni sentimenti sono sempre ben accetti soprattutto quando si tratta di Natale e di questo periodo di feste e allora come non portare a galla la notizia del prossimo matrimonio di Stefano Sorrentino? Per chi non lo sapesse o non lo conoscesse Stefano, classe 1979, è l’attuale portierone del Chievo e ha all’attivo 350 partite di Serie A ma il suo successo più grande nel 2018 non è stato un traguardo sportivo, l’ennesimo trofeo o numero di palle parate, ma riguarda la sua vita privata. Dopo la fine del suo matrimonio con Antonella, Stefano ha trovato la felicità proprio con la bella Sara, colei che gli ha regalato il sorriso e una nuova speranza nell’amore. Fin qua tutto normale se non fosse che la proposta è arrivata proprio sui suoi guantoni al grido di: «Sara, mi vuoi sposare?».

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Ad annunciare quello che è successo è stato lo stesso calciatore che, proprio su Instagram, ha pubblicato la foto della sua bella Sara Ruggeri, bergamasca, con i guantoni in mano al grido di “Ha detto sì”. Sembra che la proposta sia arrivata proprio in concomitanza con l’ultimo dell’anno e che adesso i due potrebbero sposarsi già nei prossimi mesi. Non ci sono dettagli a riguardo ma sicuramente il sorriso di lei che mostra i guantoni, l’anello di fidanzamento e il suo smagliante sorriso, la dicono lunga su come sia stato questo inizio di anno per la coppia. I tifosi del portiere e del Chievo hanno accolto la notizia positivamente affollando di messaggi e complimenti la coppia così come hanno fatto familiari e amici della coppia. Il portiere tornerà presto in campo da promesso sposo della sua Sara e c’è già qualcuno che rilancia: “E’ stata questa la tua migliore parata”.

