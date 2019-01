Australian Open 2019/ Diretta Djokovic Medvedev, S. Williams Halep streaming video e tv, orario (tennis)

Si torna in campo per gli Australian Open 2019: nella notte italiana di lunedì 21 gennaio, con inizio come di consueto alla 1:00 e fino a mezzogiorno inoltrato, vivremo in diretta la seconda metà delle partite degli ottavi di finale per il torneo dello Slam che di fatto dà il via alla nuova stagione del tennis. Al Melbourne Park oggi le due stelle più attese saranno sicuramente Novak Djokovic e Serena Williams. Il serbo, testa di serie numero 1 del tabellone maschile, è dall’altra parte del tabellone rispetto a Roger Federer e Rafa Nadal e oggi torna in campo per affrontare il russo Daniil Medvedev, talento classe 1996 che sicuramente è uno dei talenti rampanti del circuito Atp, ma parte logicamente nei panni dello sfavorito contro Djokovic, che da Wimbledon dell’anno scorso è tornato a dominare il tennis mondiale. Sotto i riflettori anche Serena Williams, per la quale il numero 16 come testa di serie è davvero solo un numero e nulla più: resta lei il riferimento del tennis femminile mondiale, ma vanno comunque citati i numeri perché dall’altra parte della rete ci sarà la prima testa di serie Simona Halep, che tra l’altro nel turno precedente ha eliminato Venus Williams. Serve altro per capire che sarà una partita davvero da non perdere?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Nella diretta degli Australian Open 2019 per questa notte e la mattina di domani avremo naturalmente anche altre partite molto interessanti. Ad esempio è stuzzicante il confronto tra Alexander Zverev e Milos Raonic, partita che potrebbe dirci se il tedesco sta facendo il salto di qualità anche nei tornei dello Slam, mentre un altro giovane rampante come il croato Borna Coric appare favorito contro il francese Lucas Pouille. Infine, per completare il tabellone maschile, ci resta da citare la sfida tra Kei Nishikori e Pablo Carreno Busta che porta un rimpianto per il tennis italiano, perché a sfidare il giapponese avrebbe potuto esserci Fabio Fognini, sconfitto però con pieno merito dallo spagnolo nello scorso turno. Passando al torneo femminile, se Serena Williams Halep attira l’attenzione, bisogna dire che questa volta tutte le partite saranno di ottimo livello: da Muguruza Pliskova a Keys Svitolina e pure Osaka Sevastova, saranno tutte parte da seguire con grande attenzione, pur con i problemi legati agli orari che sono una inevitabile caratteristica degli Australian Open per gli appassionati europei.



