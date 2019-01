Dopo la sosta invernale e gli appuntamenti con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ecco che il primo campionato torna protagonista e gli appassionati sono impazienti di conoscer quali saranno i risultati di Serie A che arriveranno oggi, domenica 20 gennaio 2019 dai vari campi impegnati. Il programma dei match è infatti ben intenso, benchè certo non sono stati pochi i match giocati ieri e siano previsti ben due posticipi per la giornata di lunedì 21 gennaio. Dando un occhio al calendario ecco quindi che tra i primi risultati di Serie A che arriveranno oggi troviamo quello atteso dallo Stirpe per Frosinone-Atalanta: il fischio d’inizio infatti è stato fissato già per le ore 12.30. Si dovrà attendere poi le ore 15.00 per poter dare il via alle sfide Fiorentina-Sampdoria e Spal-Bologna, mentre alle ore 18.00 si accenderà alla Sardegna Arena l’incontro tra Cagliari e Empoli. A chiudere il programma domenicale della 20^ giornata di serie A, la prima del turno di ritorno, sarà poi Napoli-Lazio, prevista alle ore 20.30 al San Paolo.

RISULTATI SERIE A: IL BIG MATCH AL SAN PAOLO

Tra i match di campionati attesi oggi per la 20^ giornata di Serie A, la prima del turno di ritorno della stagione, spicca ovviamente il big match atteso al San Paolo tra Napoli e Lazio. La sfida si annuncia bollente anche perché il club di Ancelotti vi si presenta forte del pesante successo ottenuto in Coppa Italia ai danni del Sassuolo. Benchè il club azzurro sia privo di alcuni gioielli come gli squalificati Koulibaly e Insigne, la forza dello spogliatoio dei partenopei è per ben nota e di certo le assenze previste non danneggeranno la potenza dell’intera formazione azzurra. Ecco perché la Lazio di Inzaghi deve fare ben attenzione oggi questa sera. Considerando anche la classifica, il Napoli è intenzionato a vincere e a non perdere la seconda posizione e il ruolo di principale avversaria della capolista Juventus (che però sarà in campo solo lunedì contro il Chievo). La Lazio invece si gioca in questa seconda parte della stagione l’ingresso nelle coppe europee, anzi nella più prestigiosa, obbiettivo che Inzaghi ha fissato come prioritario. La posta in gioco in questo scontro diretto è quindi ben alta. Ma ora è tempo di cedere la parola al campo visto che sono tanti i risultati di Serie A che aspettiamo oggi. Che succederà?

RISULTATI SERIE A (20^ GIORNATA)

Ore 12.30 Frosinone Atalanta

Ore 15.00 Fiorentina Sampdoria

Ore 15.00 Spal Bologna

Ore 18.00 Cagliari Empoli

Ore 20.30 Napoli Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 53

Napoli 44

Inter 40

Roma 33

Lazio 32

Milan 31

Sampdoria 29

Atalanta, Parma 28

Torino 27

Fiorentina 26

Sassuolo 26

Cagliari, Genoa 20

Udinese 18

Spal 17

Empoli 16

Bologna 13

Frosinone 10

Chievo (-3) 8



