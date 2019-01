Diretta Bisceglie Reggina/ Streaming video e tv: pugliesi a caccia di riscatto per evitare i play out

Bisceglie Reggina, diretta dall’arbitro Enrico Maggio, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. I calabresi sono già tornati in campo dopo la sosta invernale, recuperando nella giornata di mercoledì 16 gennaio la sfida in casa contro la Viterbese. 1-1 con gli amaranto che hanno strappato un punto prezioso pareggiando il vantaggio di Vandeputte con un gol di Viola a nove minuti dalla fine, prolungando così la propria serie positiva arrivata a cinque risultati utili di fila. In generale la Reggina ha ottenuto cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime partite di campionato, un cammino che le ha permesso di assestarsi all’ottavo posto in classifica, in piena zona play off. Ha chiuso invece il 2018 in cattive acque il Bisceglie, con due sconfitte consecutive in trasferta contro Cavese e Vibonese. Pugliesi finora incapaci di ripetere l’ottima campionato dell’anno scorso, chiuso con una tranquilla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Bisceglie Reggina sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE REGGINA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie per la diretta Bisceglie Reggina. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con Crispino in porta, Longo in posizione di terzino destro e Maestrelli schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il romeno Onescu e il bosniaco Markic giochranno come difensori centrali. A centrocampo Bottalico sarà l’esterno laterale di destra e Risolo l’esterno laterale di sinistra, mentre centralmente saranno schierati Giacomarro e Camporeale. In attacco ci sarà Starita al fianco di Calzone. Risponderà la Reggina con Confente tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Conson, Redolfi e Solini. A centrocampo lo sloveno Zibert e Salandria saranno i centrali, con il neozelandese Kirwan schierato sulla fascia destra e Franchini schierato sulla fascia sinistra. Marino sarà impiegato come trequartista, alle spalle del tandem offensivo formato da Tulissi e Sandomenico.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-4-2 schierato dall’allenatore del Bisceglie, Antonio Bruno, e il 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza dal mister della Reggina, Roberto Cevoli. Calabresi vincenti di misura nel match d’andata di questo campionato, 1-0 allo stadio Granillo con rete decisiva messa a segno da Sandomenico. Amaranto vincenti anche lo scorso 15 aprile nell’ultimo match disputato a Bisceglie in campionato, 1-2 con gol vittoria di Sciamanna e Pasqualoni, con i pugliesi che riuscirono momentaneamente a pervenire al pareggio con Risolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono la Reggina favorita per la conquista dei tre punti sul campo del Bisceglie. Vittoria in casa proposta a una quota di 4.20 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.25 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 2.00 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA