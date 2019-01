Diretta Cagliari Empoli/ Streaming video e tv: toscani reduci da quattro sconfitte (Serie A)

Cagliari Empoli, che sarà diretta dal signor Pasqua, rappresenta il primo posticipo nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:00 di domenica 20 gennaio. Partita molto interessante in chiave salvezza: Nell’analizzarla dobbiamo anche considerare che gli isolani sono stati impegnati all’inizio della settimana nella partita di Coppa Italia; hanno perso in casa contro l’ambiziosa Atalanta, ma intanto hanno anticipato il rientro dalla sosta e dunque potrebbero avere più benzina nelle gambe rispetto ai toscani. Cagliari che nel giorno di Santo Stefano era tornato a vincere battendo il Genoa, e festeggiando così un successo che mancava da tempo; poi però la sconfitta di Udine ha nuovamente complicato le cose, pur se il vantaggio sul terzultimo posto rimane cospicuo. Brutto periodo invece per l’Empoli: gli effetti dell’arrivo di Beppe Iachini – 10 punti nelle prime quattro giornate – sono presto terminati e i toscani hanno concluso il 2018 perdendo quattro volte in successione, tornando a temere una retrocessione che dista appena tre punti. Andiamo adesso ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni della sfida, a poche ore dalla diretta di Cagliari Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI

Leggiamo ora le probabili formazioni di Cagliari Empoli: gli isolani devono fare a meno dello squalificato Ceppitelli, pertanto al centro della difesa può tornare Klavan che si gioca il posto con Pisacane. L’altro centrale sarà Romagna, mentre sugli esterni paiono destinati come al solito Srna e Padoin, che ormai ha stabilmente cambiato ruolo. Centrocampo classico, nel quale Bradaric si riprende la maglia di playmaker; ai suoi lati il croato avrà Barella e Ionita, con Joao Pedro che invece farà un passo avanti insieme all’altro trequartista Birsa, nuovo arrivato che ha già esordito in Coppa Italia. La prima punta sarà Pavoletti, ormai recuperato; nell’Empoli rischiano invece La Gumina e Antonelli, ma mancano anche Krunic e Bennacer: tanti problemi per Iachini che in mezzo farà giocare Capezzi insieme a Pasqual, l’altro interno sarà Hamed Traoré ufficialmente acquistato dalla Fiorentina, ma comunque in prestito qui fino al termine della stagione. Di Lorenzo e Pasqual presidieranno le corsie laterali, in attacco insieme al bomber Caputo si dovrebbe rivedere Zajc, nel ruolo di seconda punta. Invariata la difesa a protezione di Provedel: giocheranno in linea Veseli, Maietta e Silvestre.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali siano le quote previste per Cagliari Empoli: secondo l’agenzia di scommesse Snai la squadra favorita è quella isolana, con un valore di 2,05 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria interna. Abbiamo invece una quota di 3,60 volte la cifra investita per il segno 2, che dovrete giocare nell’eventualità del successo esterno dei toscani; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, e in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 3,50 volte la puntata.



