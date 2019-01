Diretta Cosenza Ascoli/ Streaming video e tv: Vivarini al San Vito senza Addae e Ganz (Serie B)

Cosenza Ascoli, partita che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista, è di scena domenica 20 gennaio alle ore 15:00. Siamo al San Vito per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, si torna a giocare dopo la consueta sosta invernale e siamo arrivati al primo turno del girone di ritorno. Come arrivano le due squadre all’appuntamento? Bene il Cosenza, che nelle ultime tre partite non ha mai perso e non ha subito gol, ha vinto tre volte nelle ultime sei e ha saputo rilanciarsi, uscendo addirittura dalla zona playout. Ancora meglio l’Ascoli, che grazie al 3-2 in rimonta sul Crotone ha spezzato una serie di quattro gare senza vittorie (due pareggi e due sconfitte) e si è portato all’undicesimo posto, riuscendo ad arrivare a due lunghezze dai playoff. Se i marchigiani dovessero riuscire a giocare gli spareggi per la promozione il loro campionato sarebbe addirittura straordinario, ma anche così il bilancio non può che essere considerato estremamente positivo. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori, che hanno preparato al meglio la diretta di Cosenza Ascoli, potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del San Vito, per una partita davvero importante per entrambe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Ascoli non è prevista: l’appuntamento con la partita di Serie B è come al solito sulla piattaforma DAZN, alla quale dovrete essere abbonati per accedere alle immagini in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla televisione tramite Chromecast. In alternativa è possibile installare l’applicazione DAZN direttamente su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

Per Cosenza Ascoli, Piero Braglia potrebbe confermare gli undici che hanno pareggiato contro la Salernitana prima della sosta: dunque avremo un 3-5-2 con Perina protetto da Legittimo, Dermaku e Idda, con le corsie laterali che come di consueto saranno presidiate da Corsi e D’Orazio e con la trama che sarà in mano a Mungo, centrocampista che ha sempre fornito un rendimento di alto livello. Sulle mezzali agiranno Bruccini e Palmiero, qui potrebbe arrivare eventualmente un cambio con Garritano pronto a giocarsela per rendere più offensivo lo schieramento dei lupi; davanti non si dovrebbe prescindere dalla coppia formata da Riccardo Maniero e Tutino, con Baclet e Baez che comunque sperano di avere un’occasione. Doppia tegola per Vincenzo Vivarini: nell’Ascoli sono squalificati Addae e Simone Ganz, espulso in seguito all’esultanza per il gol vittoria contro il Crotone. Se sulla mezzala sinistra dovrebbe agire Casarini, davanti il tecnico dovrebbe confermare Beretta e Rosseti; Ninkovic sarà il trequartista, a completare il centrocampo saranno invece Troiano (il playmaker designato) e Cavion. In difesa, davanti al portiere Perucchini che potrebbe riprendersi la maglia da titolare, non ci sarà più De Santis venduto durante il calciomercato invernale: al centro dunque andrà Quaranta, che farà coppia con Brosco mentre Laverone e Padella dovrebbero essere confermati sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Cosenza Ascoli indicano nella squadra di casa quella favorita: vale infatti 2,20 volte la puntata l’eventualità del segno 1, per il successo interno dei lupi, mentre siamo ad un valore pari a 3,65 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, che dovrete giocare in caso di vittoria dei marchigiani. Con il segno X, eventualità che fissa il pareggio, la vincita corrisponderebbe a 3,00 volte l’investimento fatto con questo bookmaker.



