Diretta Juventus U23 Carrarese/ Streaming video tv: toscani all’assalto della vetta (Serie C)

Juventus U23 Carrarese, diretta dall’arbitro Simone Sozza, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Prima della pausa invernale i giovani bianconeri si sono assestati a metà classifica, a un passo dalla zona play off grazie alle vittorie ottenute contro Pro Piacenza a tavolino e contro l’Alessandria. Un passo avanti che ha permesso di migliorare il bilancio di metà stagione della prima “squadra B” della storia del calcio italiano. Battendo l’Arzachena prima della sosta, la Carrarese ha fermato una serie di tre sconfitte consecutive che l’ha allontanata dalla vetta, ora distante due punti con due partite in meno disputate rispetto alla Pro Vercelli e una in meno rispetto al Piacenza, con la formazione apuana che ha vissuto venti partite spregiudicate, realizzando ben quarantacinque gol ma incassandone ventotto, peggior difesa tra le prime quindici nella classifica del girone A di Serie C.

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda la diretta Juventus U23 Carrarese sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria per la diretta Juventus U23 Carrarese. I padroni di casa piemontesi scenderanno in campo con Del Favero in porta e una difesa a tre composta da Morelli, Del Prete e Zanandrea. A centrocampo giocheranno Muratore, il tedesco Idrissa Touré e il cipriota Kastanos, mentre Di Pardo coprirà la fascia destra e Beruatto sarà l’esterno laterale mancino. In attacco, Olivieri farà coppia con l’inglese Mavdidi. Risponderà la Carrarese con Borra in porta e una difesa a quattro schierata dall’out di destra all’out di sinistra con Rosaia, Karkalis, Luca Ricci e Giacomo Ricci. A centrocampo il ghanese Agyei e Cardoselli copriranno le spalle a Tavano, Biasci e Valente, di supporto all’unica punta di ruolo, Piscopo.

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 3-5-2 schierato dall’allenatore della Juventus U23, Mauro Zironelli, e il 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza dal mister della Carrarese, Silvio Baldini. Unico precedente ufficiale tra le due squadre, il match d’andata di questo campionato, 4-0 per la Carrarese il risultato finale con doppietta di Piscopo e gol di Tavano e Caccavallo.

Le principali agenzie di scommesse vedono la Carrarese lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro la Juventus U23. Vittoria in casa proposta a una quota di 2.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 2.40 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.80 e 1.85.



