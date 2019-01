Diretta Matera Sicula Leonzio/ Streaming video tv: le mosse di Auteri per uscire dalla crisi

Matera Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Claudio Petrella, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. La Sicula Leonzio non vince in campionato da ben nove partite, nelle quali è riuscita ad ottenere solamente tre punti, chiudendo il suo 2018 con una sconfitta interna contro la Viterbese. I siciliani si trovano però di fronte alla ripresa un Matera chiamato a reinventarsi completamente, con i lucani che hanno ottenuto il via libera per la ripresa degli allenamenti solo nella giornata di martedì. In attesa di reperire giocatori d’esperienza e capire chi della rosa che ha affrontato il girone d’andata deciderà di restare, i lucani ripartono dalla base della formazione Berretti che ha affrontato l’ultimo impegno dell’anno perdendo 4-0 a Rieti. Ultimo in classifica a otto punti, avendone subiti altrettanti di penalizzazione, il Matera deve provare a sovvertire una gravissima crisi per mantenere la categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Matera Sicula Leonzio sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera per la diretta Matera Sicula Leonzio. I padroni di casa lucani scenderanno in campo con Fortunato tra i pali, Fiore sull’out difensivo di destra e Simonte sull’out difensivo di sinistra, mentre D’Andria e Ripanto giocheranno come centrali della retroguardia. Basta sarà schierato sulla fascia destra a centrocampo dove Mascioli sarà il laterale mancino, mentre i centrali sulla mediana saranno Papa e Sarcinella. Amethaj e De Marco comporranno invece la coppia d’attacco. Risponderà la Sicula Leonzio con una difesa a quattro composta da Aquilanti, Squillace, Ferrini e De Rossi dalla fascia destra alla fascia sinistra in difesa, con Narciso confermato tra i pali. Gianluca Esposito, D’Angelo e Marano giocheranno a centrocampo, mentre lo spagnolo Miguel Angel e Ripa supporteranno sul fronte offensivo Gammone, schierato come unica punta di ruolo dalla formazione siciliana.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-4-2 schierato dall’allenatore del Matera, Eduardo Imbimbo, e il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’ scelto come modulo di partenza dal mister della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente. Il match d’andata ha fatto registrare un rotondo successo casalingo della Sicula Leonzio, 3-0 al Matera con reti di Gomez, Rossetti e Ripa su rigore. Nella scorsa stagione il Matera ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro i siciliani, il 30 dicembre 2017 il match fu deciso dai gol di Maimone e Casoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono la Sicula Leonzio favorita per la conquista dei tre punti sul campo del Matera. Vittoria in casa proposta a una quota di 4.20 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.40 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 1.90 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.65.



