Diretta Monopoli Potenza/ Streaming video e tv: gabbiani favoriti nelle quote (Serie C)

Monopoli Potenza, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. Riparte il campionato per due formazioni in zona play off, reduci da una prima metà stagionale sicuramente positiva, ma con una chiusura di 2018 non particolarmente positiva. Di sicuro non lo è stata per il Potenza, che ha chiuso con tre ko negli ultimi quattro match disputati, dei quali due consecutivi contro Vibonese e Catanzaro. Il Monopoli ha salutato il vecchio anno interrompendo a sua volta la lunga serie positiva che lo vedeva protagonista, con una sconfitta sul comunque difficile campo del Catania. I Gabbiani restano sesti in classifica e in ogni caso consapevoli della continuità che è necessario mantenere per puntare alla qualificazione alla post season. Dall’altra parte il Potenza è comunque teso a dare la caccia ad una salvezza che sarebbe già un ottimo risultato. Il girone d’andata ha regalato ai rossoblu più certezze che dubbi, la sosta sarà servita per ricaricare energie che erano mancate nella parte finale del 2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Monopoli Potenza sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI POTENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Veneziani di Monopoli per la diretta Monopoli Potenza. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con De Franco, Ferrara e Mercadante titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Pissardo. Fabris sarà l’esterno di fascia destra e Donnarumma l’esterno di fascia sinistra in un centrocampo con l’argentino Scoppa, il greco Sounas e Zampa che si muoveranno per vie centrali. In attacco coppia composta da Mendicino e Gerardi. Risponderà il Potenza con Ioime a difesa della porta alle spalle di una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Coccia, Di Somma, il brasiliano Emerson e il francese Giron. Centrocampo a tre per i lucani con Dettori, Coppola e l’argentino Guaita schierati dal primo minuto, mentre l’altro brasiliano Franca guiderà il tridente offensivo affiancato da Strambelli e da Sales.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 3-5-2 schierato dall’allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Potenza, Giuseppe Raffaele. Nel match d’andata a Potenza le due formazioni hanno chiuso il loro confronto con un pari a reti bianche, mentre l’ultimo precedente a Monopoli risale all’8 marzo 2015, con una sfida conclusasi con un pareggio per 2-2. L’ultima vittoria in casa del Monopoli contro il Potenza risale invece all’1-0 dell’8 ottobre 2006.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono il Monopoli favorito per la conquista dei tre punti contro il Potenza. Vittoria in casa proposta a una quota di 2.00 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 3.60 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA