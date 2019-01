Diretta Palermo Inter Primavera/ Streaming video e tv: le mosse di Scurto per uscire dalla crisi

Palermo Inter, diretta dall’arbitro Michele di Cairano, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 10.00, sarà uno dei match in programma nella quindicesima giornata del campionato Primavera. Ha lottato ma perso ad Empoli sabato scorso il Palermo, che alla ripresa del torneo dopo la sosta invernale ha incassato la sua terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate nel campionato Primavera. Gli ultimi risultati vincenti risalgono quindi al mese di novembre, quando i siciliani riuscirono anche a battere la Juventus in terra piemontese. Solo due punti nelle ultime sei partite con i rosanero che sono scesi all’ottavo posto in classifica, comunque mantenendo cinque lunghezze di distanza dalla zona calda. L’Inter è ora lontana sei punti dai siciliani, con i nerazzurri che arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla vittoria contro l’Atalanta prima della classe. Un 2-1 che ha messo in mostra un’Inter già in forma e pronta a recuperare posizioni in classifica, dopo aver riconquistato la zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Palermo Inter Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match: Palermo in campo con Avogadri in porta, Petrucci a destra e Gallo a sinistra nella linea difensiva a quattro e Fradella e De Marino centrali della retroguardia. Mendola, Ruggiero e Santoro formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno Sicuro, Cannavò e Rizzo. Risponderà l’Inter con il serbo Dekic tra i pali, Zappa sull’out difensivo di destra e Colombini sull’out difensivo di sinistra nella linea difensiva a quattro con Rizzo e l’irlandese Nolan impiegati come centrali. Lo sloveno Roric, Schiro e Pompetti saranno i titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo nerazzurro partiranno dal primo minuto Adorante, il belga Persyn e Salcedo Mora.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Palermo, Giuseppe Scurto, stessa scelta dell’allenatore dell’Inter Primavera, Armando Madonna. Le due formazioni si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia Primavera lo scorso 18 dicembre, goleada per l’Inter con un 6-2 come risultato finale. Inter vincente di larga misura anche nell’ultimo precedente di campionato a Palermo, 0-4 il 21 gennaio 2017.



