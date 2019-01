Diretta Pro Patria Olbia/ Streaming video e tv: obiettivi opposti per Javorcic e Filippi (Serie C)

Pro Patria Olbia, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, sarà una partita valida per la ventunesima giornata del girone A di Serie C, che riparte dopo le tre settimane di pausa invernale. L’appuntamento sarà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 gennaio 2019, presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, casa della Pro Patria che oggi ospiterà l’Olbia in una partita tra due formazioni con differenti ambizioni di classifica ma posta in palio comunque importante. Pro Patria Olbia infatti vedrà da una parte i lombardi di Ivan Javorcic che dopo un ottimo mese di dicembre, pur terminato con la sconfitta contro la Pistoiese nella prima giornata di ritorno, sono in zona playoff con 27 punti. L’Olbia invece sta vivendo un campionato ben più complicato, come dimostra anche il fatto che l’allenatore Michele Filippi sia stato prima esonerato e poi richiamato: i sardi prima della sosta avevano pareggiato in casa contro l’Albissola e in classifica hanno appena 16 punti, il che significa zona playout e il rischio di dover soffrire fino al termine della stagione per salvarsi.

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Pro Patria Olbia l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Pro Patria Olbia, pur tenendo presente che dopo tre settimane di sosta i due allenatori potrebbero adottare qualche cambiamento, in base anche alle condizioni di forma dei loro giocatori oltre che dei movimenti di mercato. Squalificato l’esterno destro Mora, Ivan Javorcic non dovrebbe comunque modificare il 3-5-2 come modulo di gioco per la sua Pro Patria che a dicembre ha fatto faville, salvo l’inciampo finale a Pistoia: punti di riferimento in attacco Gucci e capitan Santana, che dovrebbero formare la coppia offensiva titolare. L’Olbia deve fare invece i conti con l’infortunio del centrocampista Caligara e più in generale ha meno certezze, anche per il doppio cambio di allenatore: il modulo dei sardi dovrebbe comunque essere il 4-3-1-2, con Ragatzu trequartista in appoggio alla coppia d’attaccanti titolari formata da Ogunseye e Ceter.

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Pro Patria Olbia, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai sulla partita di Busto Arsizio. Favoriti in modo netto i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 1,80 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria esterna da parte dell’Olbia (segno 2) ripagherebbe gli scommettitori ben 4,50 volte la posta in palio.



