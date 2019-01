Diretta Pro Vercelli Arezzo/ Streaming video e tv: piemontesi favoriti dalle quote del big-match (Serie C)

Pro Vercelli Arezzo, diretta dall’arbitro Paride De Angeli della sezione Aia di Abbiategrasso, si gioca oggi pomeriggio, domenica 20 gennaio 2019, alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, dove i padroni di casa piemontesi e gli ospiti toscani scenderanno in campo per la ventunesima giornata del girone A di Serie C, che segna la ripresa dell’attività dopo tre settimane di sosta invernale. Pro Vercelli Arezzo sarà tra l’altro il big-match di questa domenica: la Pro di Vito Grieco è infatti capolista con 36 punti in 18 partite finora disputate, a pari merito con il Piacenza che però ha disputato un incontro in più; l’Arezzo segue poco lontano ed è infatti terzo con 34 punti, pur ottenuti in 20 partite, dunque due in più rispetto alla Pro Vercelli. La media punti è sicuramente migliore per i piemontesi, reduci prima della sosta dal fondamentale successo sul campo del Piacenza, ma anche l’Arezzo ha grandi ambizioni e con un colpaccio potrebbe dare la svolta alla propria stagione. A fine dicembre c’era stato il pareggio nel derby con la Lucchese, ma certamente il test in casa della Pro Vercelli dirà molto sulle ambizioni degli uomini di Alessandro Dal Canto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Pro Vercelli Arezzo l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI AREZZO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Pro Vercelli Arezzo, con la doverosa avvertenza che, dopo tre settimane di sosta, i due allenatori potrebbero adottare qualche cambiamento, in base anche alle condizioni di forma dei loro giocatori che naturalmente potrebbero essere diverse rispetto alla fine di dicembre. Infortunato il difensore De Marino e squalificato l’attaccante Gerbi, Vito Grieco dovrebbe proporre la sua Pro Vercelli con il modulo 4-4-1-1 che ha già garantito il colpaccio a Piacenza, con Gatto in appoggio alla prima punta Morra nel reparto offensivo piemontese. Nell’Arezzo di mister Dal Canto è invece infortunato il centrocampista Remedi: per i toscani si può disegnare il modulo 4-3-1-2 con Serrotti trequartista in appoggio ai due attaccanti titolari, Cutolo e Brunori Sandri.

PRONOSTICO E QUOTE

Non ci sono dubbi nel pronostico di Pro Vercelli Arezzo, che vede i padroni di casa piemontesi nettamente favoriti. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai parlano chiaro in tal senso: il segno 1 infatti è proposto alla quota di appena 1,65 volte la posta in palio, mentre all’estremo opposto abbiamo il segno 2 per una vittoria esterna dell’Arezzo, che è quotato a 5,00. Valore intermedio per il pareggio, perché il segno X vale 3,30 volte la posta in palio.



