Diretta Trapani Vibonese/ Streaming video e tv: sfida aperta in zona play off (Serie C)

Trapani Vibonese, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. I siciliani hanno chiuso il loro 2018 con un pareggio a Reggio Calabria che ha rappresentato il loro quinto risultato utile consecutivo. Granata secondi in classifica a braccetto con il Catania, a nove punti di distanza dalla Juve Stabia capolista nel girone C, a parità di partite giocate (ma con un match in più alle spalle rispetto agli etnei). L’impegno contro la Vibonese è comunque decisamente da prendere con le molle visto il rendimento brillante dei calabresi, che hanno chiuso l’anno con due vittorie consecutive in casa contro Potenza e Bisceglie. Risultati che hanno fatto balzare i rossoblu al settimo posto in classifica, in piena zona play off, completando un cammino importante nella prima metà della stagione, col club neopromosso che vanta già quattordici punti di distanza dalla zona retrocessione, con la salvezza che resta l’obiettivo primario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Trapani Vibonese sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI VIBONESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Provinciale di Erice per la diretta Trapani Vibonese. I padroni di casa siciliani scenderanno in campo con Dini in porta, Garufo schierato in posizione di terzino destro e il portoghese Pedro Ferreira schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Pagliarulo e Mulé formeranno la coppia di difensori centrali. Aloi, Corapi e il francese Taugourdeau saranno i titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo granata partiranno dal primo minuto Evacuo, l’altro francese Nzola e Tulli. Risponderà la Vibonese con Mengoni tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Finizio, Silvestri, Altobello e Tito. I tre di centrocampo saranno il nigeriano Obodo, Scaccabarozzi e Prezioso, mentre Collodel e Taurino saranno schierati avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo della formazione calabrese, l’albanese Cani.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-3 schierato dall’allenatore del Trapani, Vincenzo Italiano, e il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’ scelto come modulo di partenza dal mister della Vibonese, Nevio Orlandi. Granata vincenti in trasferta nel match d’andata a Vibo Valentia, conclusosi col punteggio di 0-2 per il Trapani con i gol firmati da Evacuo e Pagliarulo. Il Trapani non affronta la Vibonese in casa in campionato dal 30 gennaio 2011, i siciliani si imposero nell’occasione di misura con il punteggio di 1-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono il Trapani favorito per la conquista dei tre punti contro la Vibonese. Vittoria in casa proposta a una quota di 1.70 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.30 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 5.00 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.65.



