Diretta Viterbese Juve Stabia/ Streaming video tv: vespe favorite e sempre più lontane

Viterbese Juve Stabia, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. Sfida alla capolista per i padroni di casa etruschi, che sono già tornati in campo dopo la sosta invernale pareggiando 1-1 in casa contro la Reggina: i calabresi hanno recuperato nel finale il gol del vantaggio del belga Vandeputte, con la Viterbese che ha comunque allungato a sette la striscia di risultati utili consecutivi. Con 16 punti i laziali sono appena fuori dalla zona play out, ma hanno ancora sei partite in meno rispetto a molte squadre del girone, compresa la Juve Stabia che ha fatto il vuoto nella prima parte della stagione. Unica formazione del campionato ancora imbattuta, le Vespe hanno nove punti di vantaggio rispetto a Trapani e Catania, secondi in classifica (con gli etnei che hanno disputato però una partita in meno).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Viterbese Juve Stabia sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE JUVE STABIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per la diretta Viterbese Juve Stabia. I padroni di casa etruschi scenderanno in campo con una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con De Giorgi, Rinaldi, Sini e De Vito davanti all’estremo difensore Forte. Il terzetto di centrocampo sarà quello composto da Damiani, Baldassin e Palermo, mentre Pacilli avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato dal belga Vandeputte e da Saraniti. Risponderà la Juve Stabia con Branduani tra i pali, Vitiello sull’out difensivo di destra e Allievi sull’out difensivo di sinistra, mentre la coppia di centrali della retroguardia sarà quella formata dal danese Troest e da Marzorati. Calò sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Carlini e Mastalli, mentre nel tridente offensivo delle Vespe partiranno dal primo minuto Elia, Paponi e Melara.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 schierato dall’allenatore della Viterbese, Stefano Sottili, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister della Juve Stabia, Fabio Caserta. Le Vespe hanno calato un secco poker nel match d’andata, battendo 4-0 la Viterbese con i gol di Paponi (doppietta), Viola e Calò. L’ultimo precedente a Viterbo in campionato tra le due squadre risale addirittura a quasi diciannove anni fa, il 9 aprile 2000 la Viterbese si impose in casa sulla Juve Stabia con un rotondo 3-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono la Juve Stabia favorita per la conquista dei tre punti sul campo della Viterbese. Vittoria in casa proposta a una quota di 3.30 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 2.20 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.65.



