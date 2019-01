Higuain non convocato per Genoa-Milan: è quasi addio/ Gattuso, “non c’è mentalmente”: Piatek molto vicino

La situazione in casa Milan, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, non potrebbe essere più infuocata di così: Gonzalo Higuain, sempre più prossimo alla cessione al Chelsea, non è stato convocato per la trasferta Genoa-Milan decretando così al 99,9% l’imminente viaggio verso Londra senza biglietto di ritorno. Tutto, come è noto, dipende dall’esito dell’incontro in settimana tra Milan e Preziosi per l’acquisto di Piatek (domani squalificato nel match contro la sua possibile futura squadra, ndr) ma intanto è la società rossonera ad essere in subbuglio in primis per le tantissime assenze in vista della partita di Marassi. Kessie, Romagnoli e Calabria squalificati, lo stesso Gattuso non ci sarà in panchina e ora anche il Pipita non sarà della partita: ma qui la decisione è giunta di comune accordo tra il mistero, il bomber e la società. Largo a Cutrone dunque, unico faro e elemento positivo di questo immenso e tremendo ultimo periodo per i tifosi rossoneri: «abbiamo commesso tanti errori in questi mesi, ma in quelle prima 7-8 partite abbiamo giocato il miglior calcio d’Italia o uno dei migliori. Quella qualità e quella brillantezza si è smarrita, è anche vero che qualche giocatore l’abbiamo perso. Era un Milan che giocava bene, metteva in difficoltà gli avversari. Vorrei vedere quello contro il Genoa, magari con meno errori», ha appena detto in conferenza stampa Gennaro Gattuso, che però ha spiegato ben oltre questi ultimi tesissimi giorni di Higuain con la maglia del Milan.

GATTUSO: “ALLENAMENTO PEGGIORE DELLA MIA VITA”

«Oggi è stato un pessimo allenamento, la rifinitura non è stata il massimo, ho parlato con Higuain ed è giusto così. Non c’è nulla di fatto, stiamo aspettando. Voglio vedere gente che mi dà disponibilità. Si va a fare la guerra con chi c’è con la testa, Higuain non era pronto», ha ammesso un Gattuso ancora scombussolato dalle tante polemiche nate attorno al pre e post Supercoppa contro la Juve. «Non solo deluso (da Higuain, ndr), già ve l’ho detto. So com’è tante volte, in questo momento ho fatto di tutto, mi sono comportato bene. Lui anche. Va bene, lo accetto e non è la prima volta. Ci è accaduto anche con Bonucci ma il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più, anche noi»; sempre in conferenza pre-Genoa, Ringhio non si sbottona sul possibile prossimo n.9 Piatek, «ha caratteristiche ben precise, perdiamo un giocatore importante, se andrà via, ha avuto difficoltà. Se sarà ufficiale vi dirò cosa ci potrà dare». Alla domanda secca sul fatto che il Milan senza Higuain quest’anno non ha mai perso, Gattuso conclude «Forse si cambia l’interpretazione del ruolo, all’inizio sbagliava pochissimo. Poi ha giocato anche Castillejo, ci ha dato un’idea diversa, anche Patrick è diverso. Nelle ultime 2 partite l’ho visto bene, anche in finale. Ha caratteristiche diverse. Il Pipita quest’anno ha attaccato pochissimo la profondità, e forse sono le qualità che ti fanno giocare in maniera differente».

