Probabili formazioni/ Juventus Chievo: diretta tv e orario. Allegri senza Pjanic e Mandzukic (Serie A)

Dopo il successo in Supercoppa, ecco che la Vecchia Signora torna sotto ai riflettori: domani alle ore 20.30 allo Juventus Stadium si giocherà infatti Juventus Chievo, ultimo posticipo della 20^ giornata di serie A. Il banco di prova non pare troppo problematico per Allegri che però per stabilire le probabili formazioni di Juventus Chievo dovrà fare attenzione a due assenze di peso come quelle di Pjanic, fermato dal giudice sportivo e Mario Mandzukic. Benché i due sono certamente giocatori importanti il tecnico toscano non ha da temere avendo dalla sua una panchina ampia e forte. Chi ha da temere è invece il Chievo di Mimmo Di Carlo, visto che di fronte avrà la capolista del campionato: il tecnico quindi opterà solo per il suo undici meglio preparato. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Chievo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Chievo sarà trasmessa in diretta tv da Sky, essendo una delle sette partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (il numero 201) e Sky Sport 256, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHIEVO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Chievo, come detto prima il tecnico toscano non avrà a disposizione il suo solito regista Miralem Pjanic: ecco quindi che nel modulo a tre a centrocampo ne farà le veci Bentancur, mentre toccherà a Emre Can e Matuidi a completare il reparto. Pochi i ballottaggi che si accendono per il resto dello schieramento. In attacco nel modulo a tre senza il croato vedremo Cristiano Ronaldo in avanti con Dybala e uno tra Dougals Costa e Bernardeschi a completare la corsia del reparto. Anche in difesa ecco che sarà il solito Szczesny ad occupare lo spazio tra i pali: di fronte ecco il duo centrale con Bonucci e Chiellini, mentre toccherà a Cancelo e Alex Sandro pensare alle fasce laterali.

LE SCELTE DI DI CARLO

Di Carlo invece per la sfida di domani a Torino non dovrebbe fare a meno del 4-3-1-2 come modulo di partenza: qui operò non dovrebbe figurare Obi e Barba, fermati in questo giorni da qualche acciacco fisico. Ecco quindi che in porta vedremo per i colori gialloblu il solito Sorrentino (che già si era comportato bene nel turno di andata contro la Vecchia Signora): di fronte un reparto a 4 con Rossettini e Bani al centro, mentre toccherà al duo Depaoli-Tomovic agire ai lati. Pochi i dubbi in avanti: Radovanovic rimarrà in cabina di regia, affiancato da Hetemaj e Kiyine, benché certo rimanga possibile l’ipotesi Jaroszynski ( e quindi il conseguente passaggio al 3-5-2 come modulo). In avanti si candida per la maglia da titolare Giaccherini per la tre quarti, mentre Meggiorini e Pellissier dovrebbero comporre il duo d’attacco: dalla panchina però scalpitano Stepinski e Djordjevic.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 11 Costa, 10 Dybala, 7 Ronaldo. All. Allegri

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 15 Rossettini, 14 Bani, 40 Tomovic; 13 Kiyine, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 17 Giaccherini; 69 Meggiorini, 31 Pellissier. All. Di Carlo



