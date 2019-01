Probabili formazioni/ Napoli Lazio: quote, dubbi di modulo per Inzaghi (Serie A)

Napoli-Lazio, atteso oggi domenica 20 gennaio alle ore 20.30 al San Paolo sarà certo il big match della 20^ giornata della Serie A: è giunto quindi il momento di vedere da vicino quali potrebbero essere le probabili formazioni che ammireremo in campo. L’esercizio è importante: da una parte infatti Ancelotti non potrà utilizzare parecchi giocatori come Allan, Insigne e Koulibaly, oggi squalificati ma che invece hanno fatto vedere un ottimo stato di forma in occasione del match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Dubbi li avrà però anche Inzaghi nello stilare le probabili formazioni di Napoli Lazio, visto che il tecnico è tentato anche dall’ipotesi del 4-3-2-1, al posto del solito centrocampo a cinque, considerando anche chi torna a disposizione dall’infermeria. Andiamo quindi ora a veder da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di verificare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Lazio andiamo a vedere che cosa ci può dire il pronostico della sfida, che sorride, sia pure di poco, proprio ai padroni di casa del San Paolo. Secondo le quote date dalla snai per l’1×2 vediamo che il successo del Napoli è stato dato a 1.87, contro il più elevato 4.00 fissato per la Lazio: il pareggio è stato fissato a 3.60.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Come detto prima Ancelotti non avrà a disposizione oggi uno spogliatoio al completo: oltre agli squalificati dal giudice sportivo Allan, Insigne e Koulibaly, poi si è aggiunto anche Marek Hamsik, fermo in infermeria per una distrazione muscolare. Ecco quindi che nel solito 4-4-2, a centrocampo le maglie da titolari andranno sulle spalle di Diawara e Fabian Ruiz, con pure il duo Zielinski-Callejon atteso sulle fasce. Per quanto riguarda la difesa invece il tecnico emiliano darà nuova fiducia a Meret tra i pali: davanti al giovane numero 1 ecco poi Maksimovic, titolare con Albiol, mentre toccherà a Ghoulam e Malcuit agire ai lati, benchè Hysaj rappresenti sempre una valida alternativa. In attacco non vi sono dubbi: senza Insigne sarà ancora coppia Milik-Mertens, con il belga che dovrebbe stringere i denti dopo la distorsione della caviglia.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Napoli Lazio però Inzaghi potrebbe venir tentato da un cambio di modulo e quindi passare dal 3-5-2 al 4-3-2-1: in ogni caso non cambieranno i protagonisti, benché alcuni di loro saranno chiamati a un doppio lavoro dopo anche il match di Coppa Italia contro il Novara. Ecco quindi che nella lista dei titolari vedremo come sempre Strakosha mentre in caso di difesa a tre le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Per il centrocampo a cinque si candidano per un posto in campo dal primo minuto Milikovic Savic, Lucas Leiva e Parolo: toccherà quindi a Lulic e Lukaku agire ai lati, ma dalla panchina scalpitano Patric e Correa (in tal caso però si cambierebbe modulo). In avanti il punto fermo rimane Ciro Immobile: di fianco al biancoceleste c’è posto per Luis Alberto, ma pure Caicedo potrebbe oggi giocarsi le sue chance.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 33 Albiol, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 8 Ruiz, 42 Diawara. 20 Zielinski; 99 Milik, 14 Mertens. All. Ancelotti

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 19 Lulic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milikovic Savic, 5 Lukaku; 10 Luis Alberto, 17 Immobile. All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA