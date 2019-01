Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

Dopo la lunga sosta invernale ecco che il campionato cadetto torna sotto ai riflettori e dopo i risultati di Serie B recuperati già ieri, ecco che la seconda serie del calcio italiano ci farà compagnia anche in questa domenica 20 gennaio. Il programma ufficiale infatti ci riporta ancora degli incontri che verranno disputati oggi, validi per la 20^ giornata di Serie B ovvero la prima del turno di ritorno: siamo quindi impazienti di vedere come i club chiamati oggi in campo daranno inizio alla propria seconda parte di stagione oltre che al proprio 2019. Le sfide attese oggi sono poi di primo livello e i punti messi in palio di certo modificheranno non poco le cose anche in classifica. Di fatto ci eravamo salutati con il Palermo capolista prima della sosta ma molto potrebbe accadere già oggi. Controllando però che cosa ci propone il calendario ufficiale per questa domenica segnaliamo che sono due le partite che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Cosenza-Ascoli e Padova-Verona. A chiudere poi il turno domenicale di Serie B sarà l’incontro tra Pescara e Cremonese atteso all’Adriatico alle ore 21.00: qui i delfini vorranno ripartire dall’ottimo successo rimediato con la Salernitana con cui hanno chiuso il 2018, per ritornare in corsa per la promozione a fine stagione.

RISULTATI SERIE B: IL POSTICIPO

Come è facile immaginare però la 20^ giornata di Serie B, di cui attendiamo i risultati di oggi non si chiuderà qua: da calendario infatti abbiamo un posticipo di gran lusso che ora vogliamo mettere sotto ai riflettori. Lunedì 21 gennaio infatti alle ore 21.00 è atteso il match tra Spezia e Venezia, sfida che si annuncia bollente, specie se controlliamo la classifica, così come è stata fissata al termine del turno precedente e prima della lunga sosta invernale. Secondo quindi alla classifica fissata prima dei risultati di Serie B che sono arrivati per la 20^ giornata, vediamo che i lagunari stanno facendo fatica a evitare la zona rossa: con appena 21 punti finora guadagnati la squadra di Zenga deve cominciare a vincere se non vuole rischiare la sua permanenza nella cadetteria. Dall’altra parte gli spezzini puntano in alto e dalla settima piazza sperano di mettere in cassaforte un posto nei play off promozione. Certo siamo solo al primo turno del girone di ritorno e vi è tempo per definire tali verdetti: eppure i tre punti messi in palio in questa giornata potrebbero già rivelarsi decisivi.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Cosenza Ascoli

Ore 15.00 Padova Verona

Ore 21.00 Pescara Cremonese

CLASSIFICA 20^ GIORNATA

Palermo 37

Brescia 35

Pescara 32

Lecce 31

Verona, Benevento 30

Cittadella, Salernitana 27

Spezia, Perugia 26

Ascoli 24

Cremonese 22

Venezia 21

Cosenza 19

Carpi 17

Foggia (-8) 16

Livorno 15

Crotone 14

Padova 12



