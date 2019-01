Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live delle partite (21^ giornata, gironi A, C)

Il terzo campionato torna protagonista e gli appassionati dopo una lunga sosta sono impazienti di vedere in campo i propri beniamini e di conoscere come i risultati della Serie C che arriveranno oggi domenica 20 gennaio modificheranno le cose anche nelle classifiche. Riflettori puntati oggi sui gironi A e C: non sono certo poche le partite che quindi vanno luogo in questo pomeriggio, valide per la 21^ giornata e il secondo turno di ritorno. Scavallato la metà della stagione capiamo che i punti messi in palio saranno già oggi fondamentali. Se da una parte si combatte per la vetta e la promozione, si è già infuocata anche la lotta per la sopravvivenza: i risultati di serie c di questo pomeriggio non daranno certo i primi verdetti ma potrebbero già dare qualche indicazione su questa seconda parte di campionato. Il mercato poi ci sta mettendo il suo zampino: i club di c si sono rivelati molto vivaci in questa sessione e ogni dirigenza sta facendo il massimo per rinforzare la rosa e perseguire i propri obiettivi.

IL GIRONE A

Come detto prima per i risultati di Serie C sarà il girone A a scendere in campo: dopo i due anticipi di ieri ecco che i club del primo gruppo tornano in campo. Primo fischio d’inizio previsto quindi secondo il programma alle ore 14.30 e qui avranno luogo ben 6 incontri. I primi a partire saranno i liguri, di ritorno dal pesante KO subito in Coppa Italia in Arzachena-Entella: a seguire ecco Juventus U23-Carrarese, Pontedera-Piacenza, Pro pPatria-Olbia, Pro Piacenza-Alessandria e Pro Vercelli-Arezzo. A chiudere il programma per il girone A troviamo infine la sfida tra Lucchese e Pistoiese, il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 18.30.

IL GIRONE C

Ancor più ricco il programma dei risultati di Serie c che interessa il girone C: saranno infatti ben 9 gli incontri attesi quest’oggi. Si comincerà alle ore 14.30 con ben 4 sfide e quindi Monopoli-Potenza, Siracusa-Catania, Trapani-Vibonese e Viterbese-Juve Stabia. Alle ore 16.30 sarà poi la volta di Bisceglie-Reggina (con gli amaranto di ritorno dal recupero con la Viterbese), Catanzaro-Rende, Matera-Sicula Leonzio e Virtus Francavilla-Cavese. A chiudere quindi il programma delle partite della 21^ giornata ecco la sfida tra Casertana e Rieti, il cui fischio d’inizio è stato previsto per le ore 18.30.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14.30 Arzachena-Entella

Ore 14.30 Juventus U23-Carrarese

Ore 14.30 Pontedera-Piacenza

Ore 14.30 Pro patria-Olbia

Ore 14.30 Pro Vercelli-Arezzo

Ore 18.30 Lucchese-Pistoiese

CLASSIFICA

Pro Vercelli, Piacenza 36

Carrarese, Arezzo 34

Siena 31

Entella, Pisa 30

Pontedera 28

Pro Patria 27

Novara 26

Juventus U23 24

Cuneo 23

Gozzano 22

Alessandria 20

Pistoiese, Albissola 17

Olbia 16

Arzachena 14

Pro Piacenza 13

Lucchese 12

GIRONE C

Ore 14.30 Monopoli-Potenza

Ore 14.30 Siracusa-Catania

Ore 14.30 Trapani-Vibonese

Ore 14.30 Viterbese-Juve Stabia

Ore 16.30 Bisceglie-Reggina

Ore 16.30 Catanzaro-Rende

Ore 16.30 Matera-Sicula leonzio

Ore 16.30 V Francavilla-Cavese

Ore 18.30 Casertana-Rieti

CLASSIFICA

Juve Stabia 46

Catania, Trapani 37

Catanzaro 34

Rende 31

Monopoli, Vibonese 29

Reggina 28

Casertana 26

Potenza 25

Cavese 22

Sicula leonzio 20

Rieti 19

V Francavilla 18

Viterbese 16

Siracusa, Bisceglie 15

Matera, Paganese 8



