Slalom Wengen/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci maschile)

La diretta dello slalom di Wengen farà calare il sipario su uno dei weekend più importanti e attesi della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019. Nella celebre località svizzera si gareggia oggi fra i pali stretti sulla pista Männlichen/Jungfrau, ultimo atto dello storico Trofeo del Lauberhorn. A Wengen si è fatta la storia dello sci e di conseguenza l’attesa è grande anche per questo sesto slalom della stagione, che finora ha visto un dominio pressoché totale di Marcel Hirscher, favorito d’obbligo per la Coppa di specialità e in fuga anche nella classifica generale, dando la sensazione che con il passare degli anni diventi sempre più forte. Siamo comunque sicuri che su una pista leggendaria sarà grande spettacolo, con la speranza di buone notizie anche da parte degli slalomisti azzurri. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Wengen.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI WENGEN

La diretta della prima manche dello slalom di Wengen avrà inizio alle ore 10.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Lo slalom di Wengen metterà ancora una volta in copertina Marcel Hirscher, anche se i numeri dell’austriaco a Wengen non sono così eccezionali, dal momento che solamente l’anno scorso Hirscher ha sfatato il tabù della vittoria sulla Männlichen/Jungfrau, che clamorosamente in precedenza gli era sempre sfuggita. In questa stagione tuttavia il dominio dell’austriaco è anche più netto del solito: quattro slalom vinti su cinque, con l’unica eccezione dell’uscita a Madonna di Campiglio, dove vinse lo svizzero Daniel Yule, che naturalmente sarà oggi la grande speranza dei padroni di casa. Sta invece deludendo Henrik Kristoffersen: un secondo e due terzi posti non possono bastare al norvegese, che ha necessità di tornare al successo al più presto. Tra gli altri nomi di spicco abbiamo un Marco Schwarz in grande crescita, nonostante l’occasione gettata via dall’austriaco ad Adelboden, e naturalmente il giovane francese Clement Noel, che potrebbe essere il futuro dello slalom. Quanto agli italiani, ultimamente ci sono stati alcuni segnali confortanti sia da qualche giovane che finalmente ci fa sperare per il futuro, come Simon Maurberger e soprattutto Alex Vinatzer (classe 1999), ma anche dai vecchi leoni che non mollano, come testimonia il quinto posto di Giuliano Razzoli a Madonna di Campiglio. Certo, bisogna dire che nessuno di loro sembra in grado di lottare per il podio, anche a causa dell’infortunio subito da Stefano Gross a inizio stagione che di certo ha condizionato la preparazione del trentino, dunque le soddisfazioni sono più a livello quantitativo (come i sei azzurri a punti ad Adelboden) che qualitativo, però ci sentiamo di dare un giudizio complessivamente positivo, sperando che da Wengen giungano buone notizie.



