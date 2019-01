Video/ Arsenal Chelsea (2-0): highlights e gol della partita (23^ giornata, Premier league)

All’Emirates Stadium di Londra l‘Arsenal supera nettamente il Chelsea per 2 a 0. Nelle fasi iniziali del match, come si vede bene nel video di Arsenal Chelsea, i padroni di casa cercano subito di assumere il controllo delle operazioni e si portano in vantaggio al 14′ grazie a Lacazette, su assist di Bellerin, dopo aver già sfiorato il vantaggio in 3 occasioni. Nel finale di frazione, precisamente al 39′, Koscielny mette a segno il goal del raddoppio con un colpo di spalla sul cross di Papastathopoulos. I Blues di disperano per il palo centrato da Marcos Alonso al 45′ tramite una deviazione aerea e, durante il secondo tempo, combinano davvero poco per poter concretizzare qualcosa e rimontare. Nemmeno l’infortunio di Bellerin, rimpiazzato da Elneny al 70′, favorisce la squadra di mister Sarri, oggi abbastanza irriconoscibile rispetto agli standard a cui ha abituato. I 3 punti conquistati permettono all’Arsenal di salire a quota 44 nella classifica della Premier League mentre il Chelsea rimane fermo a 47 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo sforzo effettuato dal Chelsea per provare a rimontare sia stato abbastanza sterile, nonostante il possesso palla conquistato con il 64,3%, supportato pure da 648 contro 355 passaggi. In fase offensiva entrambe le compagini hanno totalizzato 13 conclusioni ciascuna ma l’Arsenal è stato più preciso se si guardano i tiri destinati nello specchio della porta, ovvero 5 a 1. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Chelsea è stata la squadra più fallosa a giudicare dal 15 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro A. Taylor ha estratto il cartellino giallo appena 2 volte ammonendo solamente David Luiz e Barkley tra le fila dei Blues.

IL TABELLINO

Arsenal-Chelsea 2 a 0 (p.t. 2 -0)

Reti: 14′ Lacazette(A); 39′ Koscielny(A).

Assist: 14′ Bellerin(A); 39′ Papastathopoulos(A).

ARSENAL Leno; Bellerin(72′ Elneny), Sokratis, Koscielny, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Guendouzi, Ramsey(67′ Maitland-Niles), Aubameyang, Lacazette(68′ Iwobi). A disposizione: Cech, Mustafi, Monreal, Ozil. All.: Emery.

CHELSEA Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic(63′ Barkley); Pedro(80′ Hudson-Odoi), Hazard, Willian(68′ Giroud). A disp.: Caballero, Christensen, Emerson, Ampadu. All.: Sarri.

Arbitro: A. Taylor.

Ammoniti: 37′ David Luiz(C); 90’+5′ Barkley(C).

Ecco il video di Arsenal Chelsea, con le azioni salienti del match.



