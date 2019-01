Video/ Perugia Brescia (0-2): highlights e gol della partita (Serie B, 20^ giornata)

Il Brescia, corsaro a Perugia grazie alle reti di Torregrossa e Donnarumma, si porta a soli due punti dalla capolista Palermo. Prima di controllare il video di Perugia Brescia, con le azioni salienti della sfida, andiamo a scoprire i numeri della gara per capire l’andamento del match. Sono 550 i passaggi riusciti dagli umbri contro i 334 dei lombardi. Anche i tiri premiano i padroni di casa, 17 contro 8, che hanno pagato la scarsa vena degli attaccanti. Michael e Torregrossa sono stati i più attivi sulle fasce mentre Dragomir e Tonali sono stati i più attivi da calcio d’angolo. Torregrossa, oltre al gol, ha servito l’assist del raddoppio a Donnarumma confermandosi come il migliore in campo. Colpo grosso quindi per il Brescia che continua la scalata alla classifica grazie alla coppia d’oro Torregrossa-Donnarumma. Per il Perugia di Nesta una sconfitta che deve far riflettere.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match contro il Brescia il tecnico biancorosso Alessandro Nesta, ha analizzato con le seguenti parole la sconfitta dei suoi. Le dichiarazioni sono state raccolte dal portale tifogrifo: “Abbiamo preso due gol evitabili su situazioni a noi favorevoli, poi la squadra per me ha fatto una buona partita, Brescia squadra forte, con buoni giocatori e se sbagli ti punisce, dobbiamo fare i conti con questi errori però poi ci ricadiamo, spero sia l’ultima partita dove gli altri per fare gol non devono faticare, voglio che gli avversari per segnare devono faticare, io ai ragazzi ho fatto i complimenti per l’impegno, il drammatico è che loro lavorano tanto e poi per errori stupidi ci puniscono, la partita si è messa male subito, dovevamo spingere e per questo l’ho tolto”. Il portale pianetaserieb, ha raccolto le dichiarazioni di Donnarumma: “Bisognava ripartire bene, con una prestazione importante con una squadra che si è rinforzata molto. Va dato merito ai ragazzi perchè stiamo facendo un grandissimo lavoro. Io e Torregrossa già ci conoscevamo, stiamo crescendo di partita in partita. Bisogna ancora migliorare perchè il campionato è ancora lungo. Mancini? Io penso al Brescia, il resto non mi interessa”.

Ecco il video di Perugia Brescia, con le azioni salienti del match.