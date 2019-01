Video/ Sambenedettese Teramo (2-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme la Sambenedettese supera in rimonta ed in extremis il Teramo per 2 a 1. Come si vede nel video di Sambenedettese Teramo, nel primo tempo le squadre si annullano a vicenda e faticano a creare reali pericoli alle rispettive difese avversarie. La partita entra nel vivo e si accende solamente infatti in avvio di ripresa, precisamente al 52′, quando De Grazia centra un palo tra le fila degli ospiti. Ci pensa quindi lo stesso De Grazia, sfruttando l’assist da parte di Sparacello, a spezzare l’equilibrio andando a segno al 69′. La sfida rimane aperta ed il subentrato Stanco pareggia per i marchigiani all’85’, poco prima del goal della vittoria firmato da Miceli all’89’ con una splendida rovesciata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Santoro, della sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo appena 2 volte ammonendo rispettivamente Celjak da un lato e Persia dall’altro. I 3 punti conquistati permettono alla Sambenedettese di salire a quota 30 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Teramo non si muove rimanendo fermo con i suoi 23 punti.

IL TABELLINO

Sambenedettese-Teramo 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 69′ De Grazia(T); 85′ Stanco(S); 89′ Miceli(S).

SAMBENEDETTESE (3-5-2) Pegorin; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Rocchi, Caccetta, Signori, Cecchini; Di Massimo, Calderini. A disp. Rinaldi, Sala, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Stanco, Fissore, De Paoli, D’Ignazio, Russotto. All.: Roselli.

TERAMO (3-5-2) Lewandoski; Piacentini, Caidi, Fiordaliso; Spighi, Persia, Proietti, De Grazia, Celli; Sparacello, Zecca. A disp. Pacini, Natale, Vitale, Ranieri, Giorgi, Di Renzo, Cappa, Barbuti, Altobelli, Mantini, Ventola. All.: Maurizi.

Arbitro: Santoro (Messina).

Ammoniti: 11′ Persia(T); 27′ Celjak(S).

Ecco il video di Sambenedettese Teramo, con le azioni salienti della partita, valida nella 21^ giornata del Campionato di Serie C

